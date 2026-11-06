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जयपुर में मिठाई काउंटर के नीचे मिले मरे कॉकरोच, अखबार पर परोसी जा रही थी कचौरी

बेकरी काउंटर के नीचे मिले मृत कॉकरोच ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने अजमेर रोड और नारायण सिंह सर्किल स्थित 2 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान मिठाइयों पर पैकिंग और एक्सपायरी तारीख नहीं मिली. अखबार पर खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे थे. काउंटर के नीचे मृत कॉकरोच और मक्खियां मिलीं. कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के कुल 3 नमूने जांच के लिए लिए गए और करीब 36 प्रकार की संदिग्ध खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट करवाई गई. नारायण सिंह सर्किल स्थित प्रतिष्ठान पर बिना वैध खाद्य लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता मिला.