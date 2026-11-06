जयपुर में मिठाई काउंटर के नीचे मिले मरे कॉकरोच, अखबार पर परोसी जा रही थी कचौरी
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी ने बताया- केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया
Published : November 6, 2026 at 8:33 PM IST
जयपुर: शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने अजमेर रोड और नारायण सिंह सर्किल स्थित 2 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान मिठाइयों पर पैकिंग और एक्सपायरी तारीख नहीं मिली. अखबार पर खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे थे. काउंटर के नीचे मृत कॉकरोच और मक्खियां मिलीं. कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के कुल 3 नमूने जांच के लिए लिए गए और करीब 36 प्रकार की संदिग्ध खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट करवाई गई. नारायण सिंह सर्किल स्थित प्रतिष्ठान पर बिना वैध खाद्य लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता मिला.
मिठाई पर न पैकिंग तारीख, न एक्सपायरी: आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी ने बताया- केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. यहां खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी कई कमियां मिलीं. कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के कुल 3 नमूने जांच के लिए लिए गए और करीब 36 प्रकार की सामग्री मौके पर नष्ट करवाई गई. अनियमितताओं को लेकर दोनों प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना जारी की जाएगी. अजमेर रोड स्थित प्रतिष्ठान पर बिक्री काउंटर और चिलर में रखी पैक्ड मिठाइयों पर पैकिंग और एक्सपायरी तारीख सहित जरूरी जानकारी अंकित नहीं मिली.
पढ़ें: शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान: दीपावली से पहले 1 लाख 55 हजार किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री सीज
काउंटर के नीचे मिले मरे कॉकरोच: अविचल चतुर्वेदी ने बताया- तैयार खाद्य पदार्थों पर भी आवश्यक विवरण नहीं था. टीम ने जांच के लिए केसर पिस्ता बर्फी का नमूना लिया.निरीक्षण के दौरान बेकरी काउंटर के नीचे मृत कॉकरोच और मक्खियां मिलीं. निर्माण क्षेत्र के फर्श पर खाद्य पदार्थों के अवशेष और गंदगी पाई गई. कच्चे माल के भंडारण क्षेत्र में भी कीटों से जुड़ी कमियां मिलीं. राज कचौरी और दही पूरी जैसे खाद्य पदार्थों को अखबार पर रखकर परोसा जा रहा था. कोल्ड स्टोरेज में बने और पैक किए गए हेजलनट मिल्क तथा रोस्टेड चोको आलमंड हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट में जीवित और मृत कीट मिले. इन उत्पादों के पैकेट पर भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार जरूरी जानकारी पूरी नहीं थी.
पढ़ें: जयपुर में 2960 किलो सूजी, मैदा और बेसन सीज, तिजारा में 625 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कार्रवाई
बिना लाइसेंस चल रहा था रेस्टोरेंट: नारायण सिंह सर्किल स्थित प्रतिष्ठान पर बिना वैध खाद्य लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता मिला. यहां पिज्जा टॉपिंग, ब्रेड, पाव, फ्रूट कॉकटेल, एमडीएच चना मसाला, बेबी कॉर्न, रेड चिली सॉस, ग्रीन टी, स्वीट कॉर्न और क्रीम सहित कई खाद्य सामग्री मिली. इनका उपयोग खाद्य पदार्थ बनाने में किया जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि रेस्टोरेंट चलाने, खाद्य पदार्थों की दोबारा पैकिंग करने और समोसा-कचौरी बनाने के लिए जरूरी श्रेणी का वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं था. इस पर टीम ने रेस्टोरेंट तत्काल बंद करवाया. साथ ही निर्देश दिए कि संबंधित गतिविधियों के लिए वैध लाइसेंस मिलने तक रेस्टोरेंट का संचालन, समोसा-कचौरी निर्माण और खाद्य पदार्थों की दोबारा पैकिंग नहीं की जाए.
खाद्य सामग्री भी नष्ट करवाई गई: अविचल चतुर्वेदी ने बताया- इस प्रतिष्ठान से एक्सोटिक डार्क चॉकलेटियर चॉकलेट और काजू पिस्ता रोल के दो नमूने जांच के लिए लिए गए. यहां मिली खाद्य सामग्री भी नष्ट करवाई गई. विभाग की ओर से दोनों प्रतिष्ठानों में मिली कमियों के संबंध में नियमानुसार सुधार सूचना जारी की जाएगी. खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई के सभी जरूरी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
पढ़ें: जयपुर में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई, 30 हजार चांदी वर्क और 340 किलो काली मिर्च सीज
पढ़ें: जयपुर में 35 हजार लीटर नकली घी बरामद, 7 नामी ब्रांड्स के नाम पर चल रहा था मिलावट का खेल