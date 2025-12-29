ETV Bharat / state

New Year सेलिब्रेशन से पहले ही जयपुर 'हाउसफुल', इन पैकेजेस की बढ़ी डिमांड

राजस्थान में नए सवाल के स्वागत को लेकर पर्यटन कारोबार और पर्यटकों में उत्साह दिख रहा है.

नए साल में पर्यटक से गुलजार जयपुर
नए साल में पर्यटक से गुलजार जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025

जयपुर : नए साल 2026 के स्वागत से पहले ही गुलाबी नगरी जयपुर पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है. देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं. शहर के होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं. पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है. रविवार को जयपुर के आमेर महल, हवामहल स्मारक, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, नाहरगढ़ दुर्ग और जंतर-मंतर स्मारक में सैलानियों की अच्छी आवक रही. 28 दिसंबर को हवामहल स्मारक में 15,585, जंतर-मंतर स्मारक में 13598, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में 9733 और आमेर महल में 18532 पर्यटक आए. पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में राजधानी के पर्यटन स्थलों पर 70 हजार सैलानियों की आवक देखी गई.

पर्यटन विभाग और होटल एसोसिएशन के अनुसार, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक के लिए अधिकांश बड़े होटल और रिसॉर्ट पहले ही बुक हो चुके हैं. खासकर आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर-मंतर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है. राजस्थान की लोक संस्कृति, खान-पान और विरासत का अनुभव लेने के लिए विदेशी सैलानियों की संख्या में भी इस बार खासा इजाफा हुआ है.

राजस्थान में बढ़ रहे पर्यटक (ETV Bharat Jaipur)

होटल कारोबारी बड़े उत्साहित : फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन के सचिव राहुल अग्रवाल ने कहा कि क्रिसमस और नए साल के आगमन से पहले छुट्टियों के बीच प्रदेश में और जयपुर में बड़े स्तर पर पर्यटकों की आवक के बाद होटल कारोबारी के चेहरे पर रौनक नजर आने लगी है. राहुल अग्रवाल ने बताया कि इसी तरह से नए साल के स्वागत की भी तैयारियां जोरों पर हैं. नए साल की पूर्व संध्या पर पर्यटकों के मनोरंजन के लिए थीम बेस्ड आयोजन की तैयारी की गई है. लाइव म्यूजिक बैंड के साथ-साथ गाला डिनर और विशेष कार्यक्रम के साथ-साथ होटल्स को भी सजाया जा रहा है.

जयपुर में देश-दुनिया से उमड़ रहे सैलानी
जयपुर में देश-दुनिया से उमड़ रहे सैलानी (ETV Bharat Jaipur)

पर्यटकों के लिए अच्छा अनुभव : राहुल अग्रवाल ने बताया कि इस बीच राज्य के होटल और रिसॉर्ट में फिलहाल 'नो रूम' की स्थिति बनी हुई है. जिस तरह से इस बार पर्यटन विभाग की ओर से सांभर महोत्सव को प्रमोट किया जा रहा है, वह पर्यटकों के लिए नई उम्मीद साबित होगा. इस काम में राजस्थान सरकार, पर्यटन विभाग और पुलिस का भी खास सहयोग मिल रहा है. नया साल पर्यटन और होटल कारोबार के लिए उम्मीदों भरा नजर आ रहा है.

हवा महल देखने पहुंचे सैलानी
हवा महल देखने पहुंचे सैलानी (ETV Bharat Jaipur)

टूर ऑपरेटर में बढ़ा रुझान : टूर ऑपरेटर कृपाल सिंह शेखावत ने बताया कि नए साल के आगमन से पहले उनके पास लगातार राजस्थान के अलग-अलग स्थान के भ्रमण को लेकर सैलानियों की तरफ से जानकारी मांगी जा रही है. ज्यादातर लोग इस दौरान पैकेज की मांग कर रहे हैं. युवाओं की ओर से डेजर्ट और हिल स्टेशंस पर कैंपिंग को लेकर ज्यादा जानकारी मांगी जा रही है. इसके अलावा वूमेंस ग्रुप भी नए साल को लेकर टूर पैकेज के लिए इंक्वारी डाल रही हैं. ज्यादातर लोग नए साल की पूर्व संध्या को इवेंटफुल बनाने की मांग करते हैं. वहीं, कुछ इंक्वारी बीच से जुड़े क्षेत्रों के लिए भी आ रही है. राजस्थान के साथ-साथ देश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी लोग इस बार भ्रमण का प्लान कर रहे हैं.

हेरिटेज में पर्यटन के प्रति भी रुझान : शेखावत ने बताया कि सैलानियों में राजस्थान को लेकर भी विशेष रुझान नजर आ रहा है. सबसे ज्यादा आकर्षक जयपुर के साथ-साथ उदयपुर और जैसलमेर के हेरिटेज पर्यटन के प्रति देखने को मिल रहा है. जिस तरह से मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसके बाद नए साल के आगमन को लोग सेहत के प्रति संदेश के साथ मनाना चाहते हैं.

आमेर फोर्ट पर पर्यटकों की भीड़
आमेर फोर्ट पर पर्यटकों की भीड़ (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी नए साल के स्वागत में मार्केट तैयार है. कारोबारियों की ओर से पर्यटन सीजन को लेकर अतिरिक्त तैयारी की गई है. हॉस्पिटैलिटी से जुड़े बिजनेस में ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए अतिरिक्त 10 से 20 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया गया है, जिससे अकेले जयपुर में ही 50 हजार अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला है.

पर्यटन कारोबारी संजय कौशिक ने बताया कि शहर में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं. उन्होंने राजधानी में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को शुभ संकेत बताया है. राज्य की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी अभी तक 13 प्रतिशत है, पर्यटकों की बढ़ती संख्या से जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है. खास तौर पर ऐसे दौर में, जब होटल, रिसॉर्ट्स फुल हो गए हैं. होटलों में ठहरे पर्यटक शहर घूमने के लिए टैक्सी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें टैक्सी उपलब्ध नहीं हो पा रही है. ऐसे में अब दूसरे राज्यों से कार, टैक्सियां मंगाई जा रही हैं. ट्रैवल एजेंसी संचालक घनश्याम मीणा ने बताया कि नए साल के मौके पर सेडान और एसयूवी कार के अलावा 10 से 15 सवारी की क्षमता वाले वाहनों की डिमांड अधिक है.

नए साल को खास मनाने की तैयारी : न्यू ईयर को खास बनाने के लिए शहर के होटल, कैफे और क्लबों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट, राजस्थानी लोक नृत्य, थीम पार्टी और गाला डिनर जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं. वहीं, शहर के प्रमुख बाजार बापू बाजार, जौहरी बाजार और एमआई रोड में भी देर रात तक खरीदारी का माहौल बना हुआ है. पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है.

सुरक्षा के इंतजाम : यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो. बड़ी संख्या में आने वाली सैलानियों की संख्या को देखते हुए होटल और रिसॉर्ट्स में मेहमाननवाजी के लिए करीब 30 हजार अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की गई है.

