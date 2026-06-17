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Jaipur Fire Accident : कयूम ने किराए पर मकान दिया, अवैध पटाखा फैक्ट्री में पार्टनरशिप भी...जयपुर-टोंक और गाजियाबाद में काटी फरारी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजधानी जयपुर में खोह नागोरियान थाना इलाके के करीम नगर बी तलाई में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट व आग से आठ लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी कयूम खान को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को 20 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा है. इस मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी. उसका मालिक कयूम है. उसकी फैक्ट्री में फिरोज के साथ पार्टनरशिप भी थी. कयूम को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था. अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी. जयपुर आ रहा था आरोपी, रास्ते में दबोचा : खोह नागोरियान थानाधिकारी प्रकाशराम विश्नोई ने बताया कि 9 जून को अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से कयूम ने जयपुर में शास्त्री नगर और झोटवाड़ा में फरारी काटी. इसके बाद वह टोंक और गाजियाबाद भी गया. उसके वापस जयपुर आने की सूचना मिली थी. इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पढ़ें : अवैध पटाखा फैक्ट्री के लिए मकान किराए पर देने वाला मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे