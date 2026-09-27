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जयपुर में महिला मजदूर की नृशंस हत्या, दुष्कर्म में नाकाम रहने पर पत्थर से कुचला सिर, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके में रिंग रोड के पास एक महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस टीम ने उसे बारां जिले के छबड़ा से दबोचा. पूछताछ में सामने आया है कि वह जयपुर में रहकर मजदूरी करता है और शराब पीने का आदी है. वह महिला को मजदूरी के बहाने एक सुनसान प्लॉट पर ले गया था, जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. विरोध करने पर उसने पत्थर से सिर और मुंह कुचलकर महिला की हत्या कर दी. महिला का शव 22 सितंबर को तड़के रिंग रोड के पास झाड़ियों में एक सुनसान जगह पर मिला था.