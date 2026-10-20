Cyber Fraud: टेक्निकल दिक्कत दूर करने के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा, जयपुर में पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर
स्पेशल पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशन) ओमप्रकाश ने बताया- मामले में गिरोह के संचालकों, नेटवर्क और ठगी की रकम को लेकर गहन जांच की जा रही है.
Published : October 20, 2026 at 3:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जयपुर पुलिस ने आईफोन की तकनीकी दिक्कत दूर करने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है. कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने भांकरोटा इलाके में दबिश देकर कार्रवाई की और मौके से 2 युवतियों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.
X-Lite सॉफ्टवेयर और TFN नंबरों से फंसाते थे अमेरिकी नागरिकों को: स्पेशल पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशन) ओमप्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर के जरिए आईफोन की तकनीकी समस्या दूर करने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को जाल में फंसाते थे. उनसे बैंक खातों की गोपनीय जानकारी हासिल कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे. कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक-युवतियां X-Lite सॉफ्टवेयर और TFN नंबरों के जरिए अमेरिकी नागरिकों से संपर्क करते थे. आईफोन में तकनीकी समस्या का समाधान करने के बहाने उन्हें बातों में उलझाकर सहायता के नाम पर शुल्क वसूला जाता था.
पढ़ें: फर्जी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर USA के नागरिकों से ठगी का पर्दाफाश, फेक कॉल सेंटर से 14 आरोपी दबोचे
बैंक अधिकारी बनकर उगलवाती थी गोपनीय जानकारी: ओमप्रकाश ने बताया कि गिरोह में शामिल एक युवती बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों से बातचीत करती थी और उन्हें विश्वास में लेकर बैंक खातों से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करती थी. इसके बाद यह जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में साझा की जाती थी. गिरोह के संचालक इन जानकारियों का दुरुपयोग कर खातों से रकम निकाल लेते थे.
मौके से 19 मोबाइल और 12 लैपटॉप बरामद, करोड़ों की ठगी का शक: ओमप्रकाश ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके से 19 मोबाइल फोन, 12 लैपटॉप और भारी मात्रा में लैपटॉप एसेसरीज बरामद की गई हैं. गिरोह अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी कर रहा था. मामले में गिरोह के संचालकों, नेटवर्क और ठगी की रकम को लेकर गहन जांच की जा रही है.
पढ़ें: फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, रोजगार दिलाने का झांसा देकर की लाखों की ठगी, संचालक समेत 11 हिरासत में
भांकरोटा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा: स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सीएसटी की एनडीपीएस टीम की सूचना पर कॉल सेंटर पर दबिश दी गई. डिटेन किए गए सभी आरोपियों को भांकरोटा थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस गिरोह के अन्य संपर्कों, संचालकों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है.
अलग-अलग राज्यों के हैं ठग, 10 गिरफ्तार: पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें हरियाणा के सुल्तान निवासी हर्ष चौहान (27), असम के नलबाड़ी निवासी कृष्ण (28), पश्चिम बंगाल के खोपलासी निवासी आकाशी लाबा (30), नगालैंड के पोखमंजरी निवासी खोजा (27), नगालैंड के अखीको निवासी केवी (24), हरियाणा के फरुखनगर निवासी निशांत (24), हरियाणा के पाटोदा निवासी रविंद्र कुमार (31), हरियाणा के खेड़ी सुल्तान निवासी अंकित (24), पश्चिम बंगाल के खोपलासी निवासी दिया गुरुजी (25) और मणिपुर के सेनापति निवासी लिशीनी (25) शामिल हैं.
पढ़ें: गेमिंग और निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड: एक करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार