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Cyber Fraud: टेक्निकल दिक्कत दूर करने के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा, जयपुर में पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर

फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस ने की छापेमारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में जयपुर पुलिस ने आईफोन की तकनीकी दिक्कत दूर करने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है. कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने भांकरोटा इलाके में दबिश देकर कार्रवाई की और मौके से 2 युवतियों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.

X-Lite सॉफ्टवेयर और TFN नंबरों से फंसाते थे अमेरिकी नागरिकों को: स्पेशल पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशन) ओमप्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर के जरिए आईफोन की तकनीकी समस्या दूर करने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को जाल में फंसाते थे. उनसे बैंक खातों की गोपनीय जानकारी हासिल कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे. कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक-युवतियां X-Lite सॉफ्टवेयर और TFN नंबरों के जरिए अमेरिकी नागरिकों से संपर्क करते थे. आईफोन में तकनीकी समस्या का समाधान करने के बहाने उन्हें बातों में उलझाकर सहायता के नाम पर शुल्क वसूला जाता था.