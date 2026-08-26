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जयपुर में अकीदत और उल्लास से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी, निकला गया जुलूस-ए-मोहम्मदी.

जयपुर के चार दरवाजा पर निकलता जुलूस ए मोहम्मदी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश के मुबारक मौके पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व राजधानी जयपुर में अकीदत और उल्लास के साथ मनाया गया. शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में जगह-जगह जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाले गए. दोपहर बाद चार दरवाजा इलाके से निकला मुख्य जुलूस बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की मौजूदगी के बीच रामगढ़ मोड़ स्थित कर्बला दरगाह पहुंचा. जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए. जुलूस के दौरान अकीदतमंद नातिया कलाम पढ़ते और सलाम पेश करते हुए आगे बढ़े. 'सरकार की आमद मरहबा' के नारों और नात-ओ-सलाम की सदाओं से पूरा इलाका गूंज उठा. रास्ते में जगह-जगह स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर जुलूस का स्वागत किया. जुलूस में धार्मिक ध्वजों के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी नजर आया. ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शास्त्री नगर, झोटवाड़ा, नाहरी का नाका, हसनपुरा सहित जयपुर के कई इलाकों में भी जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाले गए. इन जुलूसों में बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए. जुलूस के रास्ते में अकीदतमंदों के लिए जगह-जगह पानी, शरबत और फलों की व्यवस्था की गई. स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने जुलूस में शामिल लोगों की सेवा की. इसे भी पढ़े- ईद मिलादुन्नबी की धूम, जैसलमेर व बूंदी में निकला भव्य जुलूस शहर कांग्रेस ने किया स्वागत: जोरावर सिंह गेट पर जयपुर शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत किया और पुष्प वर्षा की. इस मौके पर कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आर. आर. तिवाड़ी सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे.