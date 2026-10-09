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Nexa Evergreen Scam : नेक्सा एवरग्रीन से जुड़े धोखाधड़ी में ईडी ने 34.91 करोड़ की चल-अचल संपत्ति अटैच की

जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले से संबंधित धनशोधन जांच के सिलसिले में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुल 34.91 करोड़ रुपए मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है. राजस्थान पुलिस द्वारा नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप के खिलाफ दायर कई एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर ईडी ने बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी के मामले में जांच शुरू की.

धोलेरा सिटी में इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के नाम पर ठगी : जांच में पता चला कि मुख्य आरोपियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को उनका पैसा गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में भूमि विकास और प्लॉटिंग परियोजनाओं में निवेश करने का झांसा देकर निवेश करवाया. निवेशकों को 60 सप्ताह तक 3 फीसदी के सुनिश्चित साप्ताहिक रिटर्न या प्लॉट आवंटन का वादा करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया.

प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से रोकने के लिए कार्रवाई : इन संस्थाओं और उनके बैंक खातों का उपयोग व्यवस्थित रूप से निवेशकों से धन इकट्ठा करने, खातों के बीच धन हस्तांतरण करने, पोंजी स्कीम के रूप में पूर्व निवेशकों को रिटर्न का भुगतान करने और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया. जिससे धन के वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाया जा सके. अपराध की आय को किसी और को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए वर्तमान कुर्की की गई है.

रणवीर और सुभाषचंद्र है आरोपी : ईडी की जांच से पता चला है कि रणवीर बिजारनिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया ने पूरे धोखाधड़ी वाले ऑपरेशन पर पूर्ण नियंत्रण रखा था. उन्होंने अपने सहयोगियों और निवेशकों के नाम पर कंपनियों, एलएलपी, साझेदारी फर्मों और स्वामित्व वाली फर्मों का एक जाल बनाया और चलाया. जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपराध की आय को छिपाने और उसे सही तरीके से स्थानांतरित करने के लिए किया.

इसके साथ ही एक बहुस्तरीय रेफरल योजना के तहत नए निवेशकों को जोड़ने पर लैपटॉप, मोटरसाइकिल और कार सहित अतिरिक्त कमीशन और पुरस्कार भी दिए गए. यह योजना जनवरी 2023 तक जारी रही. इसके बाद अचानक साप्ताहिक भुगतान रोक दिए गए और वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन और कार्यालय बंद कर दिए गए.

चार साल में इकट्ठा किए 2,676 करोड़ रुपए : जांच से पता चला है कि रणवीर सिंह उर्फ ​​रणवीर बिजारनिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ ​​सुभाष चंद्र बिजारनिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नेक्सा एवरग्रीन समूह के माध्यम से वर्ष 2019 से 2023 के दौरान बड़ी संख्या में निवेशकों से लगभग 2,676 करोड़ रुपए इकट्ठा किए. कंपनी के सॉफ्टवेयर डेटा के अनुसार, 47,664 निवेशकों को उनके द्वारा निवेश की गई राशि से कम राशि प्राप्त हुई, जिससे कुल मिलाकर 932.54 करोड़ रुपए का घाटा हुआ.

गुजरात और राजस्थान में की कार्रवाई : कुर्क की गई संपत्तियों में लगभग 29.37 करोड़ रुपए मूल्य की 69 अचल संपत्तियां शामिल हैं. जिनमें गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलेरा और धांधुका में स्थित भूमि पार्सल और आवासीय भूखंड, अहमदाबाद और सीकर में आवासीय फ्लैट, सीकर में एक भूखंड और गोवा के कलांगुट स्थित शाइनिंग सैंड बीच रिसॉर्ट में 45 फीसदी हिस्सेदारी शामिल है.

बैंक खातों में जमा रकम भी अटैच : ये संपत्तियां नेक्सा एवरग्रीन नेटवर्क से जुड़े विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम पर हैं. जिनमें मैसर्स नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स नेक्सजेन एवरग्रीन एनर्जी एलएलपी, मैसर्स क्रिस्टल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एलएलपी, मैसर्स कैम्ब्रिज बिल्डर्स एलएलपी और मैसर्स श्री शारदा नाथ इंफ्रा एलएलपी शामिल हैं. इसके साथ ही रणवीर सिंह, सुभाष चंद्र और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं. इसके अलावा, विभिन्न नेक्सा एवरग्रीन संस्थाओं के नाम पर रखे गए 26 बैंक खातों/सावधि जमा में जमा 5.54 करोड़ रुपए की शेष राशि को भी अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है.

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2025 में 25 ठिकानों पर ली थी तलाशी : इससे पहले, निदेशालय ने जून 2025 में पीएमएलए की धारा 17 के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में स्थित 25 परिसरों पर तलाशी ली थी. तलाशी के परिणामस्वरूप 2.05 करोड़ रुपए नकद, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए. नेक्सा समूह की विभिन्न संस्थाओं और उनके सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों और क्रिप्टो खातों में लगभग 15.31 करोड़ रुपए की धनराशि फ्रीज कर दी गई.

आरोपी सुभाषचंद्र अभी जेल में : आरोपी सुभाष चंद्र को इस साल 10 अगस्त को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया और वह वर्तमान में जयपुर केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी द्वारा 34.91 करोड़ रुपए की संपत्ति की नवीनतम अस्थायी कुर्की के साथ, मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 52 करोड़ रुपए हो गया है. जिसमें जांच के दौरान जब्त की गई संपत्तियां और नकद, बैंक व क्रिप्टो खाता शेष शामिल हैं. आगे की जांच जारी है.