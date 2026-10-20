Diwali 2026 : मॉरीशस तक रोशन होंगे जयपुर के गौमय दीपक, जानिए क्या है खासियत
जयपुर में गाय के गोबर से 25 लाख इको-फ्रेंडली दीपक तैयार हो रहे हैं, जो मॉरीशस भी भेजे जाएंगे.
Published : October 20, 2026 at 2:49 PM IST
जयपुर : रोशनी के महापर्व दीपावली पर इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर की माटी और गोवंश की महक सात समंदर पार तक बिखरने वाली है. जयपुर के सांगानेर स्थित पिंजरापोल गोशाला परिसर के सनराइज ऑर्गेनिक पार्क और अखिल भारतीय गोसेवा सहयोग परिषद की संयुक्त पहल से देसी गाय के गोबर से बने गौमय दीपक तैयार किए जा रहे हैं. संस्था ने इस साल कुल 25 लाख गौमय दीपक बनाने का विशाल लक्ष्य तय किया है. खास बात यह है कि ये दीपक देश के अलग-अलग राज्यों में घरों को रोशन करने के साथ-साथ इस बार मॉरीशस तक भेजे जाएंगे.
दिवाली पर इस बार जयपुर से लेकर मॉरीशस तक गौमय दीपकों की रोशनी पहुंचाने की तैयारी है. इस पहल की खासियत यह है कि यह सिर्फ दीपावली पर रोशनी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि गोवंश संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का माध्यम भी बन रही है. संस्था से जुड़ी महिलाएं दीपक बनाने के काम में जुटी हैं, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं.
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मॉरीशस तक पहुंचेगी जयपुर के गौमय दीपकों की रोशनी : जयपुर में तैयार हो रहे गौमय दीपकों की मांग अब विदेशों तक पहुंचने की तैयारी में है. संस्था के अनुसार, इस वर्ष मॉरीशस में भी दीपक भेजने की योजना बनाई गई है. पिछले वर्ष अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए लाखों दीपक भेजे जाने की जानकारी भी संस्था की ओर से दी गई है. इस बार 25 लाख दीपक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. देश के अलग-अलग राज्यों में आपूर्ति के साथ विदेशों तक इन दीपकों को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. मॉरीशस में दीपक भेजने की यह पहल भारतीय संस्कृति और दीपावली की परंपरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का माध्यम बन सकती है.
गोबर से बन रहे दीपक, अवशेष से पौधे उगाने का प्रयोग : इन दीपकों को सूखे गोबर, मैदा और पानी की मदद से तैयार किया जाता है. सामग्री को गूंथकर दीपकों का आकार दिया जाता है. इसके बाद उन्हें सुखाया जाता है और जरूरत के अनुसार रंगने व सजाने का काम किया जाता है. इन दीपकों की एक और खासियत इनमें बीज डालने का प्रयोग है. दावा है कि दीपक जलने के बाद बचने वाले अवशेष को गमले या मिट्टी में डालने पर बीज अंकुरित हो सकते हैं. इससे दीपावली के बाद भी दीपकों के अवशेष का उपयोग करने की संभावना बनती है. हालांकि, बीजों का अंकुरण इस बात पर निर्भर करेगा कि दीपक जलने के दौरान बीजों पर कितना ताप पड़ा और बाद में उन्हें कैसी मिट्टी, नमी और देखभाल मिली. दीपक में शामिल औषधिय बीजों में अश्वगंधा, किनोवा और तुलसी के पौधे के बीज शामिल हैं .
महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल : गौमय दीपकों के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी इस पहल का अहम हिस्सा है. संस्था से जुड़ी महिलाओं को दीपक बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जरूरत के अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. दीपक निर्माण से जुड़ी महिला पिंकी के अनुसार, एक महिला प्रतिदिन करीब 1,000 से 1,500 दीपक तैयार कर सकती है. दीपकों को आकार देने, सुखाने और रंगने सहित अलग-अलग चरणों में महिलाएं काम करती हैं. इससे उन्हें घर बैठे काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है.
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अखिल भारतीय गोसेवा सहयोग परिषद से जुड़ी मोनिका गुप्ता के अनुसार, राजस्थान सहित देश के आठ से नौ राज्यों में महिलाओं को इस पहल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. जयपुर के अलावा चाकसू, निवाई, टोंक, मालपुरा, चौमूं, बस्सी और अजमेर क्षेत्र में भी महिलाएं दीपक तैयार कर रही हैं.
पांच रुपये प्रति दीपक, बड़े ऑर्डर पर छूट : संस्था के मुताबिक, सामान्य ऑर्डर में एक गौमय दीपक की कीमत पांच रुपये रखी गई है. बड़े ऑर्डर पर कीमत में छूट देने की व्यवस्था भी हो सकती है. कॉरपोरेट गिफ्टिंग के लिए भी इन दीपकों को विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है. संस्था का मकसद प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने, पारंपरिक दीपकों को प्रोत्साहित करने और गोवंश संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है.
परंपरा, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता का संगम : दीपावली पर जयपुर में तैयार हो रहे गौमय दीपक भारतीय परंपरा को पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से जोड़ने का प्रयास हैं. इस वर्ष 25 लाख दीपक तैयार करने और मॉरीशस तक उनकी आपूर्ति की योजना इस पहल को खास बना रही है. अगर बीज वाले दीपकों के अवशेष से पौधे उगाने का प्रयोग सफल रहता है, तो यह त्योहार के बाद भी हरियाली बढ़ाने का एक अतिरिक्त माध्यम बन सकता है. दीपावली की रोशनी के साथ गोसेवा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना ही इस पहल का अहम मकसद है.
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