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Diwali 2026 : मॉरीशस तक रोशन होंगे जयपुर के गौमय दीपक, जानिए क्या है खासियत

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जयपुर : रोशनी के महापर्व दीपावली पर इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर की माटी और गोवंश की महक सात समंदर पार तक बिखरने वाली है. जयपुर के सांगानेर स्थित पिंजरापोल गोशाला परिसर के सनराइज ऑर्गेनिक पार्क और अखिल भारतीय गोसेवा सहयोग परिषद की संयुक्त पहल से देसी गाय के गोबर से बने गौमय दीपक तैयार किए जा रहे हैं. संस्था ने इस साल कुल 25 लाख गौमय दीपक बनाने का विशाल लक्ष्य तय किया है. खास बात यह है कि ये दीपक देश के अलग-अलग राज्यों में घरों को रोशन करने के साथ-साथ इस बार मॉरीशस तक भेजे जाएंगे.