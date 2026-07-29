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जयपुर में ई-रिक्शा के लिए नए नियम: जोन के हिसाब से चलेंगे, QR और कलर कोड होगा जरूरी

जयपुर: राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम के हालातों से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा के डिजिटल मैनेजमेंट की कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत जयपुर में संचालित करीब 40 हजार ई-रिक्शा का क्यूआर कोड और कलर कोड के आधार पर संचालन किया जाएगा. इस व्यवस्था के तहत पूरे जयपुर शहर को सात जोन में बांटा गया है. हर जोन में पंजीकृत ई रिक्शा ही चल सकेंगे. ई रिक्शा पर जोन के अनुसार, बार कोड और कलर कोड होगा. इसके साथ ही बार कोड को स्कैन करने पर ई-रिक्शा और चालक की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी. इसमें एक एमरजेंसी (SOS) का विकल्प भी होगा, जिसका उपयोग इमरजेंसी में करने पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल पहुंच जाएगी.

15 सितंबर से बिना पंजीयन चलने पर एक्शन: एडिशनल डीसीपी (यातायात) रानू शर्मा ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि ई-रिक्शा संचालक 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अपने ई-रिक्शा का पंजीयन करवा सकते हैं. पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. हर जोन में निर्धारित संख्या में ई-रिक्शा का पंजीयन होगा, जिन पर अलग-अलग जोन के अनुसार क्यूआर कोड और कलर की पट्टी लगेगी. फिलहाल इस कवायद को 15 सितंबर से धरातल पर उतारने की योजना है. बिना पंजीयन ईरिक्शा चलाने वालों पर 15 सितंबर से एक्शन लिया जाएगा. जोन चयन के समय आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर आवेदन करने की सुविधा मिलेगी.

एडिशनल डीसीपी (यातायात) रानू शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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हर जोन में निर्धारित की गई संख्या: उन्होंने बताया, हर जोन में ईरिक्शा की संख्या निर्धारित होगी. आवेदक द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर उसे जोन का आवंटन किया जाएगा. किसी जोन में संख्या पूरी हो जाने के बाद आवेदक को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर जोन का आवंटन किया जाएगा. उन्होंने कहा, पंजीयन की प्रक्रिया 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी. इस अवधि में सभी ई-रिक्शा का पंजीयन करवाना जरूरी होगा. इसके बाद 15 सितंबर से बिना पंजीयन और निर्धारित जोन से बाहर चलने वाले ई-रिक्शा पर कार्रवाई होगी.

सुविधा केंद्र से की जाएगी मॉनिटरिंग: उन्होंने बताया कि जयपुर की सड़कों पर पंजीयन ई-रिक्शा का संचालन निर्धारित जोन में हो इसके लिए एक मॉनिटरिंग सेल का भी गठन किया गया है. तकनीकी आधार पर सभी ई-रिक्शा की डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय में बने मॉनिटरिंग सेंटर से नजर रखी जा सकेगी. बिना पंजीयन या निर्धारित जोन से इतर चलने वाले ई-रिक्शा को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.