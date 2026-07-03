ETV Bharat / state

ड्रग कंट्रोलर का एक्शन : राजस्थान में एनेस्थीसिया इंजेक्शन 'बूपीकेन हेवी' की बिक्री पर रोक, स्टॉक जब्त करने के निर्देश

औषधि नियंत्रण आयुक्तालय जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )