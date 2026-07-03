ड्रग कंट्रोलर का एक्शन : राजस्थान में एनेस्थीसिया इंजेक्शन 'बूपीकेन हेवी' की बिक्री पर रोक, स्टॉक जब्त करने के निर्देश
फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय का कहना है कि यह कदम मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
Published : July 3, 2026 at 9:45 AM IST
जयपुर : आयुक्तालय (फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल) ने एनेस्थीसिया के दौरान उपयोग में आने वाले बूपीकेन हेवी के एक बैच के बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. साथ ही प्रदेश के सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों को संबंधित बैच का स्टॉक जब्त कर उसके नमूने जांच के लिए भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि यह कार्रवाई थेमिस मेडिकेयर द्वारा निर्मित बूपीकेन हेवी इंजेक्शन के बैच नंबर बीपीओ 2601 पर की गई है.
इस बैच की निर्माण तिथि मई 2026 तथा एक्सपायरी अप्रैल 2028 है. विभाग ने एहतियात के तौर पर इस बैच की बिक्री और वितरण पर रोक लगाते हुए बाजार में उपलब्ध स्टॉक को तत्काल जब्त करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में दवा विक्रेताओं, अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में इस बैच की उपलब्धता की जांच करें. जहां भी संबंधित बैच का स्टॉक मिले, उसे जब्त कर नियमानुसार नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जाएं.
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हैदराबाद में तबियत बिगड़ी : हैदराबाद के एक अस्पताल में 16 मरीजों को बूपीकेन हेवी इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद उन्हें उल्टी, घबराहट और तेज सिरदर्द की शिकायत हुई. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कुछ मरीजों को सीजर आने लगे, जिसके चलते उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और 2 मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लेना पड़ा. जिसके बाद देशभर में इंजेक्शन का उपयोग तत्काल रोकने की एडवाजरी जारी की.
जांच के बाद कार्रवाई : विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित बैच का स्टॉक उपलब्ध नहीं मिलता है तो बूपीकेन हेवी इंजेक्शन के अन्य उपलब्ध बैचों के नमूने भी लिए जाएं. इन नमूनों की जांच रिपोर्ट तैयार कर आयुक्तालय (फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल) को भेजना अनिवार्य होगा. फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय का कहना है कि यह कदम मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित बैच के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है.
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