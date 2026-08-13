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विश्व अंगदान दिवस: जब डॉ. शालिनी ने अपनी किडनी दान कर बचाई डॉक्टर पति की जान, अब खेल मैदान में लहरा रहे तिरंगा

डॉ. गिरिवर अब देश में ट्रांसप्लांट गेम्स की टीम तैयार करने वाले सदस्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

World Organ Donation Day
पदक जीतने के बाद तिरंगा लहराते डॉ . गिरिवर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 9:16 AM IST

4 Min Read
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जयपुर: विश्व अंगदान दिवस पर जयपुर के चिकित्सक दंपती डॉ. गिरिवर शरण शर्मा और डॉ. शालिनी शर्मा की कहानी अंगदान की ताकत और मानवीय रिश्तों की मिसाल पेश करती है. वर्ष 2011 में डॉ. गिरिवर शर्मा को क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) का पता चला. करीब एक दशक तक बीमारी से संघर्ष करने के बाद जब उनकी दोनों किडनियों की कार्यक्षमता बेहद कम हो गई, तब उनकी पत्नी डॉ. शालिनी शर्मा ने अपनी एक किडनी दान कर उन्हें नया जीवन दिया. 8 अप्रैल 2021 को हुए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉ. गिरीवर ने न केवल जिंदगी की जंग जीती, बल्कि अपने नवजीवन को अंगदान और ट्रांसप्लांट गेम्स के प्रति जागरूकता फैलाने के अभियान को समर्पित कर दिया.

ट्रांसप्लांट के बाद खेलों में देश का प्रतिनिधित्व: डॉ. गिरिवर शरण शर्मा वर्तमान में जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में डिप्टी डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं. ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन जैसी चिकित्सीय चुनौतियों से गुजरने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. आज वे स्वयं को ‘Healthy Kidney Transplant Recipient’ के रूप में पहचानते हैं और देशभर में ट्रांसप्लांट के बाद सामान्य एवं सक्रिय जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं.

चिकित्सक दंपती डॉ. गिरिवर शरण शर्मा और डॉ. शालिनी शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने खेलों में भी देश का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने बताया कि नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स, चंडीगढ़ में उन्होंने शॉटपुट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता. बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित एशियन पेटांक चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. वहीं जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा रहते हुए पेटांक, डार्ट्स, बॉल थ्रो और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में भाग लिया. ट्रांसप्लांट प्राप्त लोगों को खेलों से जोड़ने और उन्हें स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से वे देश में ट्रांसप्लांट गेम्स की टीम तैयार करने वाले सदस्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 ने उन्हें चेयरमैन-ट्रांसप्लांट गेम्स का दायित्व भी सौंपा है.

खेल के मैदान से दे रहे स्वस्थ जीवन का संदेश
खेल के मैदान से दे रहे स्वस्थ जीवन का संदेश (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

पत्नी ने दिया जीवन, ससुर की कहानी भी अंगदान से जुड़ी: इस चिकित्सक दंपती की अंगदान से जुड़ी कहानी केवल पति-पत्नी तक सीमित नहीं है. डॉ. शालिनी शर्मा के पिता और गिरिवर शरण के ससुर स्वयं ऑर्गन रिसीवर रहे हैं. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वे करीब 45 वर्ष तक जीवित रहे, जिसे देश में ऑर्गन रिसीवर सर्वाइवर के प्रेरक उदाहरण के रूप में देखा जाता है. उनके इस लंबे जीवन का रिकॉर्ड एशियन बुक और अमेरिकन बुक में दर्ज होने की जानकारी भी परिवार की ओर से दी गई है. यही पारिवारिक अनुभव डॉ. गिरीवर और डॉ. शालिनी के लिए अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने की बड़ी प्रेरणा बना. दोनों पिछले कुछ वर्षों से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ट्रांसप्लांट के बाद जीवन को लेकर मरीजों और उनके परिवारों में सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं.

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डॉक्टर शर्मा और उनकी पत्नी शालिनी (ETV Bharat Jaipur)

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लोगों को प्रेरित करना उद्देश्य: डॉ. गिरीवर और डॉ. शालिनी का कहना था कि उनका उद्देश्य अंगदान को लेकर समाज में मौजूद भ्रांतियों को दूर करना और ट्रांसप्लांट प्राप्त लोगों को खेल, फिटनेस और सामान्य जीवन की ओर लौटने के लिए प्रेरित करना है. डॉ ​गिरिवर ने बताया कि उन्हें पत्नी के अंगदान से दूसरा जीवन मिला और अब यह जीवन दूसरों को अंगदान के लिए प्रेरित करने में लगाना उनका संकल्प है. उनके मुताबिक, अंगदान सिर्फ एक व्यक्ति को जीवन देने का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे पूरे परिवार को आशा और मुस्कुराने का नया अवसर मिलता है.

डॉ. शालिनी भी जागरूकता अभियान से जुड़ी: डॉ. शालिनी स्वयं भी अंगदान जागरूकता अभियान से जुड़ी हैं. उन्होंने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से अंगदान का संदेश आगे बढ़ाया है. हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS), जयपुर के राष्ट्रीय अंगदान दिवस कार्यक्रम में भी उन्हें अंगदान जागरूकता और ट्रांसप्लांट स्पोर्ट्स में योगदान के लिए सम्मानित किया गया. राज्य स्तरीय अंगदान जागरूकता एवं अंगदाता सम्मान कार्यक्रम में भी उन्हें सम्मान मिला.

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