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जयपुर डॉक्टर हत्याकांड: नौकरानी सहित तीन को उम्रकैद, 5 अब भी पुलिस की पकड़ से दूर

अतिरिक्त सत्र न्यायालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शहर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने डकैती के उद्देश्य से चिकित्सक के घर में घुसकर उनकी हत्या करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने डॉ. इकबाल भारती की पुरानी नौकरानी, नेपाल निवासी खिन्तु उर्फ अन्नु, सुरेश दीप शाही और पुष्पा शाह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने एक अन्य आरोपी पदम बहादुर शाही को बरी कर दिया है.