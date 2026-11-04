जयपुर डॉक्टर हत्याकांड: नौकरानी सहित तीन को उम्रकैद, 5 अब भी पुलिस की पकड़ से दूर
डॉ. इकबाल भारती हत्याकांड में पुरानी नौकरानी सहित तीन को उम्रकैद, पांच फरार आरोपियों की तलाश जारी.
Published : November 4, 2026 at 8:52 PM IST
जयपुर: शहर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने डकैती के उद्देश्य से चिकित्सक के घर में घुसकर उनकी हत्या करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने डॉ. इकबाल भारती की पुरानी नौकरानी, नेपाल निवासी खिन्तु उर्फ अन्नु, सुरेश दीप शाही और पुष्पा शाह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने एक अन्य आरोपी पदम बहादुर शाही को बरी कर दिया है.
पांच आरोपी अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर: इस सनसनीखेज प्रकरण से जुड़े तीन आरोपी कालू सिंह, दीपक ठाकुर और पीयूष अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और वांछित चल रहे हैं. वहीं, दो अन्य आरोपी गोविंद बहादुर और धीरेंद्र बहादुर जमानत मिलने के बाद से लगातार गायब हैं, जिसके बाद अदालत ने इन्हें औपचारिक रूप से फरार घोषित कर दिया है.
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मरीज बनकर आए और वारदात को दिया अंजाम: विशेष लोक अभियोजक एस.एच. खान ने अदालत को बताया कि घटना के संबंध में मृत डॉक्टर की बेटी अर्शिया भारती ने 19 सितंबर, 2022 को वैशाली नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार, वारदात के दिन पुरानी बाई अन्नु मरीज बहाना बनाकर तीन लड़कों के साथ घर में घुसी थी. आरोपियों ने डॉ. इकबाल भारती से तिजोरी और अलमारी की चाबियां मांगीं.
बाथरूम में बंद किया, इलाज के दौरान मौत: डॉक्टर द्वारा चाबियां देने से इनकार करने पर आरोपियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. उन्हें गंभीर रूप से घायल कर बाथरूम में बंद कर दिया और अलमारी से सोना व नकदी लूटकर फरार हो गए. बाद में इलाज के दौरान डॉ. इकबाल की मौत हो गई. अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि सभी आरोपियों ने पूरी योजना के तहत इस खूनी वारदात को अंजाम दिया था.
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