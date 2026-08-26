देर रात स्कूटी पर निकले कलेक्टर, परकोटे की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा
निरीक्षण के दौरान शहर में निकाय चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता की स्थिति और उससे जुड़े अपडेट भी अधिकारियों से लिए गए.
Published : August 26, 2026 at 9:57 AM IST
जयपुर : शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक मंगलवार देर रात खुद सड़कों पर उतरे. कलेक्टर सरकारी वाहन के बजाय स्कूटी से परकोटे के इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे. अजमेरी गेट से उन्होंने स्कूटी पर सवार होकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा स्कूटी चलाते हुए कलेक्टर के सारथी बने.
देर रात हुए निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परकोटे के विभिन्न इलाकों में सफाई व्यवस्था की स्थिति देखी. उन्होंने नालियों की सफाई, रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था की बीट और खाने-पीने की दुकानों के आसपास जमा होने वाले कचरे के निस्तारण की जानकारी ली. मौके पर सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों से भी अपडेट लिया. निरीक्षण के दौरान शहर में निकाय चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता की स्थिति और उससे जुड़े अपडेट भी अधिकारियों से लिए गए.
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निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है. ऐसे में सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक संपत्तियों जैसे दीवारों, सरकारी भवनों, बिजली के खंभों आदि पर प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर-बैनर तो नहीं लगाए जा रहे या उन्हें खराब तो नहीं किया जा रहा, इस तरह के आचार संहिता संबंधी नियमों की पालना सुनिश्चित की गई. कलेक्टर ने अधिकारियों से ये भी जाना कि आचार संहिता के दौरान किसी तरह की शिकायत या उल्लंघन सामने तो नहीं आया है.
कलेक्टर संदेश नायक इससे पहले भी शहर का स्कूटी से निरीक्षण कर चुके हैं. देर रात हुए इस औचक दौरे को सफाई व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने और अधिकारियों की सक्रियता परखने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है. निरीक्षण के दौरान निगम के उपायुक्त स्वास्थ्य ओम थानवी और उपायुक्त राजस्व नवीन भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. संदेश नायक लंबे समय तक मुख्यमंत्री के सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. इसके बाद उन्हें जयपुर जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई.