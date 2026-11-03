जयपुर में दीपावली पर सात श्रेणियों में सजावट प्रतियोगिता, ड्रोन शो और आतिशबाजी भी होगी, जानिए क्या मिलेगा इनाम और कैसे करें अप्लाई
महापौर ने बताया-सजावट प्रतियोगिता में इस बार आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों और बाजारों को शामिल करते हुए सात प्रतियोगिता वर्ग बनाए गए हैं.
Published : November 3, 2026 at 6:46 PM IST
जयपुर: इस बार दीपावली की सजावट का मुकाबला जयपुर में सिर्फ बाजारों और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा. शहर के घरों की सजावट भी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेगी. जयपुर नगर निगम ने पहली बार आमजन को दीपावली आयोजन से जोड़ने के लिए आवासीय क्षेत्रों में सजावट प्रतियोगिता शुरू की है. इसमें पारंपरिक और आधुनिक सजावट की अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं. बेहतर सजावट करने वाले घरों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, एलईडी टीवी और स्मार्टफोन जैसे आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे. वहीं, स्वच्छता और नवाचार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वार्डों को 51 लाख रुपए तक के अतिरिक्त विकास कार्यों का पुरस्कार मिलेगा.
सात श्रेणियों में होगी सजावट प्रतियोगिता: जयपुर की विश्व प्रसिद्ध रोशनी को निहारने के लिए देश-विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं. इस बार की रोशनी को और खास बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से सात श्रेणियों में सजावट प्रतियोगिता की घोषणा की है. मंगलवार को नगर निगम महापौर सुनील कोठारी और निगम आयुक्त ओम कसेरा ने दीपावली की तैयारियों का खाका पेश किया. इस बार निगम का फोकस शहर की सफाई, रोशनी और सजावट के साथ आमजन की भागीदारी बढ़ाने पर है. महापौर ने बताया कि सजावट प्रतियोगिता में इस बार आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों और बाजारों को शामिल करते हुए सात प्रतियोगिता वर्ग बनाए गए हैं.
पढ़ें: झालावाड़ में विशेष बच्चों ने बनाई फैंसी मोमबत्तियां, कलेक्टर ने मिनी सचिवालय परिसर में स्टॉल का किया उद्घाटन
नगर निगम के सात प्रतियोगिता वर्ग:
- आवासीय क्षेत्र - पारंपरिक सजावट.
- आवासीय क्षेत्र - आधुनिक सजावट.
- व्यावसायिक प्रतिष्ठान.संस्थागत प्रतिष्ठान.
- बाजार - परकोटा क्षेत्र.
- बाजार - ग्रेटर क्षेत्र.
- वार्ड स्तरीय स्वच्छता एवं नवाचार प्रतियोगिता
घर सजाएं और जीतें ई-स्कूटर, एलईडी टीवी और स्मार्टफोन: नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया- आवासीय सजावट प्रतियोगिता को दो श्रेणियों में बांटा गया है. पहली श्रेणी पारंपरिक सजावट की होगी, जिसमें रंगोली, मांडना, गोबर कला, पुष्प सजावट और अन्य पारंपरिक कलाओं को शामिल किया गया है. दूसरी श्रेणी आधुनिक सजावट की होगी, जिसमें लाइटिंग, एलईडी और तकनीकी सजावट को आधार बनाया जाएगा. दोनों श्रेणियों में विजेताओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, एलईडी टीवी और स्मार्टफोन जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे.
कैमरे से लाइव फोटो अपलोड करनी होगी: ओम कसेरा ने बताया- प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 4 से 11 नवंबर तक jaipurdiwali.com पर प्रविष्टियां दी जा सकेंगी. प्रतिभागियों को मोबाइल नंबर से पंजीकरण कर श्रेणी चुननी होगी और पोर्टल के कैमरे से लाइव फोटो अपलोड करनी होगी. निर्णायक मंडल निर्धारित मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करेगा. एआई से बनाई या एडिट की गई फोटो मान्य नहीं होगी. 11 नवंबर के बाद प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी.
पढ़ें: दीपावली गिफ्ट: 3 से 11 नवंबर तक रात 12:30 बजे तक चलेगी जयपुर मेट्रो, हर दिन 214 फेरे
वार्डों में सफाई की प्रतिस्पर्धा, पहले स्थान पर 51 लाख के विकास कार्य: दीपावली पर नगर निगम ने वार्ड स्तर पर भी प्रतियोगिता रखी है. इसमें 4 से 11 नवंबर तक वार्डों की स्वच्छता, नवाचार और विशेष पहलों का मूल्यांकन किया जाएगा. प्रत्येक वार्ड की 50 सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों के आधार पर प्रदर्शन देखा जाएगा. प्रथम स्थान पर रहने वाले वार्ड को 51 लाख, दूसरे को 31 लाख और तीसरे को 21 लाख रुपए के अतिरिक्त विकास कार्य मिलेंगे. चौथे से दसवें स्थान तक के प्रत्येक वार्ड को 11-11 लाख रुपए के अतिरिक्त विकास कार्य करवाने का अवसर मिलेगा.
आवासीय सजावट के पुरस्कार
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन.
- एलईडी टीवी.
- स्मार्टफोन.
वार्ड प्रतियोगिता के पुरस्कार
- पहला - 51 लाख के विकास कार्य.
- दूसरा - 31 लाख के विकास कार्य.
- तीसरा - 21 लाख के विकास कार्य.
- चौथे से दसवें - 11-11 लाख के विकास कार्य.
बाजारों से संस्थानों तक सात श्रेणियों में मुकाबला: सजावट प्रतियोगिता में आवासीय क्षेत्रों की दो श्रेणियों के अलावा व्यावसायिक और संस्थागत प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है. दुकानों, शोरूम, मॉल, होटल, रिसॉर्ट, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, सरकारी कार्यालय, एनजीओ और धार्मिक स्थलों को भी मौका मिलेगा. इसके अलावा परकोटा क्षेत्र और ग्रेटर क्षेत्र के बाजारों की अलग-अलग प्रतियोगिता होगी. इन श्रेणियों में विजेताओं को प्रशस्ति स्मृति चिह्न और प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे.
पढ़ें: Special : दीपावली पर सुरक्षा के लिए तैयार जयपुर के 'जांबाज' 477 फायर फाइटर्स रहेंगे 24 घंटे ऑन ड्यूटी
5 नवंबर को सफाई सेवा मैराथन: दीपावली पर शहर को स्वच्छ रखने के लिए 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत 3 हजार अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है. मेयर ने बताया कि हाल ही में ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0 के तहत रात में भी सफाई करवाई जा रही है. वहीं, अब 5 नवंबर को सफाई सेवा मैराथन 2026 का आयोजन होगा. इसमें सफाईकर्मियों, पार्षदों और आम नागरिकों की भागीदारी रहेगी. इस दौरान स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा.
ड्रोन शो और आतिशबाजी से रोशन होगा जयपुर का आसमान: मेयर के अनुसार, दीपावली के आयोजनों में ड्रोन शो खास आकर्षण रहेगा. 7 नवंबर को रात 9 बजे विधानसभा के पास करीब 15 मिनट का ड्रोन लाइट शो आयोजित किया जाएगा. इसमें ड्रोन के माध्यम से दीये, आकर्षक आकृतियां और रोशनी के संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे. वहीं, 8 नवंबर को रात 9:30 बजे विधानसभा के पास आतिशबाजी का आयोजन होगा. इसके साथ ही शहर के प्रमुख बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष रोशनी और सजावट की जाएगी.
इस दिन होंगे खास आयोजन
- 5 नवंबर - सफाई सेवा मैराथन.
- 7 नवंबर - रात 9 बजे ड्रोन शो.
- 8 नवंबर - रात 9:30 बजे आतिशबाजी.
- 4 से 11 नवंबर - सजावट प्रतियोगिताओं की अवधि.
- 11 नवंबर - आवेदन की अंतिम तारीख.
बाजारों में ट्रैफिक के लिए विशेष व्यवस्था: दीपावली की खरीदारी के दौरान चारदीवारी और प्रमुख बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. एमआई रोड, अशोक मार्ग और रामबाग चौराहे सहित प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों, ई-रिक्शा और ऑटो के संचालन को लेकर समय-सीमा और प्रतिबंध तय किए गए हैं. केवल अधिकृत क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शा को ही संचालन की अनुमति होगी. वहीं त्योहारी सीजन में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए 477 फायर फाइटर्स और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. सभी फायरमैन की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. शहर के 12 फायर स्टेशनों के साथ प्रमुख स्थानों पर दमकल वाहन तीन शिफ्टों में 24 घंटे तैनात रहेंगे.
पढ़ें: Diwali 2026 : 8 नवंबर को दीपावली पर होगा लक्ष्मी पूजन, लेकिन इस बार अगले दिन नहीं होगी गोवर्धन पूजा...
पढ़ें:'प्रॉफिट वाली दीपावली 2026'...स्थानीय बाजारों से खरीदारी का संदेश लेकर निकले जयपुर के व्यापारी
पढ़ें: दिवाली पर लेकसिटी में पर्यटन का बूम, 60% होटल कमरे बुक, डेढ़ लाख रुपए तक पहुंचा किराया