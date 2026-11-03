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जयपुर में दीपावली पर सात श्रेणियों में सजावट प्रतियोगिता, ड्रोन शो और आतिशबाजी भी होगी, जानिए क्या मिलेगा इनाम और कैसे करें अप्लाई

प्रतियोगिता में मिलने वाले पुरस्कार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: इस बार दीपावली की सजावट का मुकाबला जयपुर में सिर्फ बाजारों और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा. शहर के घरों की सजावट भी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेगी. जयपुर नगर निगम ने पहली बार आमजन को दीपावली आयोजन से जोड़ने के लिए आवासीय क्षेत्रों में सजावट प्रतियोगिता शुरू की है. इसमें पारंपरिक और आधुनिक सजावट की अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं. बेहतर सजावट करने वाले घरों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, एलईडी टीवी और स्मार्टफोन जैसे आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे. वहीं, स्वच्छता और नवाचार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वार्डों को 51 लाख रुपए तक के अतिरिक्त विकास कार्यों का पुरस्कार मिलेगा.