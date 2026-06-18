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21 नहीं, अब 15 अंकों का गेम: जयपुर ओपन बैडमिंटन में जूनियर वर्ग नए स्कोरिंग सिस्टम से खेलेंगे, 70+ खिलाड़ियों की फीस माफ

जयपुर जिला बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )