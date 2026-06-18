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21 नहीं, अब 15 अंकों का गेम: जयपुर ओपन बैडमिंटन में जूनियर वर्ग नए स्कोरिंग सिस्टम से खेलेंगे, 70+ खिलाड़ियों की फीस माफ

बैडमिंटन मैच तीन गेम के प्रारूप में खेले जाएंगे और प्रत्येक गेम 15 अंकों का होगा. इससे पहले 21 अंकों के गेम खेले जाते थे.

Badminton Championship
जयपुर जिला बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 5:17 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में जयपुर जिला ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 23 जून से 29 जून तक किया जाएगा. प्रतियोगिता के आधार पर जयपुर जिला टीम का चयन भी किया जाएगा. इस वर्ष की प्रतियोगिता की विशेषता यह रहेगी कि अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 आयु वर्ग के मुकाबले भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए स्कोरिंग सिस्टम 15×3 के अनुसार खेले जाएंगे.

जयपुर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मनोज दासोत ने बताया कि प्रतियोगिता में वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है. 70 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा. संघ के कोषाध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता के चीफ रेफरी के.के. माथुर, डिप्टी रेफरी जगदीश खत्री तथा राजस्थान बैडमिंटन संघ द्वारा नियुक्त धर्मराज शर्मा मैच कंट्रोलर की जिम्मेदारी संभालेंगे.

पढें: बैडमिंटन के नियमों में बड़ा बदलाव, अगले साल से नया स्कोरिंग सिस्टम होगा लागू

सचिव मनोज दासोत के अनुसार प्रतियोगिता में प्रवेश की अंतिम तिथि 21 जून निर्धारित की गई है. सभी विजेता खिलाड़ियों को मोमेंटो और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे. आर.डी. बाहेती चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रदीप भारती ने बताया कि यह प्रतियोगिता उनके पिता स्वर्गीय आर.डी. बाहेती की स्मृति में आयोजित की जा रही है. स्वर्गीय बाहेती समाजसेवी एवं खेल प्रेमी थे और खेलों के विकास में उनकी विशेष रूचि रही.

नए नियम से स्कोरिंग: जयपुर जिला ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इस बार जूनियर खिलाड़ियों के मुकाबले नए स्कोरिंग सिस्टम के तहत खेले जाएंगे. भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के लिए 15×3 स्कोरिंग प्रणाली लागू की गई है, जिसका उपयोग जयपुर जिला प्रतियोगिता में भी किया जाएगा. नए नियम के अनुसार मैच तीन गेम के प्रारूप में खेले जाएंगे और प्रत्येक गेम 15 अंकों का होगा. जो खिलाड़ी पहले 15 अंक हासिल करेगा, वह गेम अपने नाम करेगा. मैच जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को तीन में से दो गेम जीतना आवश्यक होगा. इससे पहले अधिकांश प्रतियोगिताओं में 21 अंकों के गेम खेले जाते थे.

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