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नाबालिग बेटी को मोहरा बनाकर दर्ज कराया पॉक्सो का मामला, आरोपी बरी

कोर्ट ने कहा- पीड़िता के साथ अपराध होता तो पीड़िता की मां को जानकारी होने के बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराती. जानिए पूरा मामला...

Jaipur District Court
जिला न्यायालय, जयपुर महानगर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 8:28 PM IST

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जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने पॉक्सो से जुड़े मामले में आरोपी मनोज कुमार को बरी करते हुए कहा है कि पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को मोहरा बनाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. यदि वास्तव में पीड़िता के साथ अपराध होता तो पीड़िता की मां को जानकारी होने के बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराती. इसके अलावा परिवादी पक्ष की ओर से पूर्व में भी एक व्यक्ति को दुष्कर्म प्रकरण में फंसाने के बाद पक्षद्रोही होने का मामला सामने आया है. मामले में एफआईआर तीन माह बाद दर्ज कराई गई और पीड़िता के बयान भी विश्वसनीय प्रकृति के नहीं पाए जाते हैं.

आरोपी के वकील नाथू सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 16 मार्च, 2022 को पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट दी थी कि 8 दिसंबर, 2021 को वह ड्यूटी से घर लौटा तो उसकी पत्नी व बेटी नहीं मिली. उसे पता चला कि वह मनोज के साथ रह रही है. जब वह उन्हें लेने गया तो उसकी बेटी ने बताया कि आरोपी उसके साथ अश्लीलता करता है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया, जहां पीड़िता ने भी आरोप दोहराए.

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वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पूर्व में पीड़िता की मां ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसमें 9 लाख रुपए लेकर राजीनामा किया गया. पीड़िता की मां और शिकायतकर्ता पिता के बीच झगड़ा होता था. जिसके कारण वह पीड़िता के साथ अलग रहती थी और मनोज भी साथ रहता था. इस कारण उसने नाबालिग को मोहरा बनाकर एफआईआर दर्ज करा दी.

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