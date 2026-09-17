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खराब बैटरियों की कीमत लौटाए कंपनी, 30 हजार रुपए का हर्जाना भी करे अदा

जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब बैटरी को लेकर सोलर कंपनी पर जुर्माना लगाया है. जानिए पूरा मामला...

Jaipur District and Sessions Court
जिला एवं सेशन कोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 8:13 PM IST

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जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-4 ने हाईपर सोलर सिस्टम और लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी को निर्देश दिए हैं कि परिवादी को खराब दो बैटरियों के 12 हजार 572 रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाए. इसके साथ ही आयोग ने सोलर कंपनी को मानसिक संताप के 10 हजार रुपए और बैटरी कंपनी को 20 हजार रुपए अलग से अदा करने को कहा है. आयोग अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा और सदस्य पूजा मित्तल व नीलम शर्मा ने यह आदेश कैप्टन एसके सिंह व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सोलर कंपनी ने बैटरी के कारण सिस्टम में आई खराबी को दूर नहीं कर सेवादोष किया है. वहीं, बैटरी कंपनी की यह जिम्मेदारी थी कि वह वारंटी अवधि में खराब बैटरियों को निशुल्क बदलकर देती, जबकि उसकी ओर से ऐसा नहीं किया गया. ऐसे में दोनों पर हर्जाना लगाया उचित है. परिवाद में अधिवक्ता परीक्षित सिंह ने आयोग को बताया कि परिवादी ने अपने गेस्ट हाउस में सोलर प्लांट लगाने के लिए हाईपर सोलर सिस्टम कपनी से संपर्क कर साल 2015 में 4 लूमिनियम बैटरी व अन्य उपकरण खरीदे थे. जिसकी कुल 3.20 लाख रुपए की कीमत अदा की गई.

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बैटरियों के साथ परिवादी को पांच साल की वारंटी अगस्त, 2020 तक दी गई. इस बीच जून, 2019 में सिस्टम में खराबी आने से प्लांट से विद्युत आपूर्ति अचानक बंद हो गई. सूचना देने पर विपक्षी कंपनी के इंजीनियर ने आकर चारों बैटरी खराब बताकर उन्हें लुमिनियस सर्विस सेंटर भेजने को कहा. इस पर परिवादी ने 12 जून, 2019 को चारों बैटरी जमा करा दी. 20 दिन बीतने के बाद उसे 2 बैटरियां सुधार कर दी और बाकी दो बैटरियों को क्षतिग्रस्त बताकर सुधारने से मना कर दिया.

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि वारंटी अवधि में आई खराबी को दूर करना विपक्षी कंपनी का कर्तव्य था. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सोलर कंपनी व बैटरी कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए बैटरियों की कीमत ब्याज सहित लौटाने को कहा है.

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