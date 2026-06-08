Rajasthan JJM : जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व एसीएस अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज
राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाला. पूर्व एसीएस अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज. कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी...
Published : June 8, 2026 at 8:15 PM IST
जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे मामले में आरोपी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार दडिया ने अपने आदेश में कहा कि इरकॉन कंपनी की ओर से ईमेल प्राप्त होने के बाद भी मिलीभगत कर ठेका फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जबकि आरोपी का दायित्व था कि भाग लेने वाली फर्म के दस्तावेजों की वैधता की जांच करता.
इसके अलावा फर्जी दस्तावेजों के बारे में जानकारी होने के बावजूद उन्हें ठेके के अगले क्रम के लिए पात्र माना गया. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जमानत अर्जी में कहा गया कि पीएचईडी में साल 2021 से 2023 तक श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल को 104 टेंडर न्यूनतम बोली दाता होने के नाते दिए गए थे. इनमें से जो टेंडर पांच करोड़ रुपए तक थे, वह चीफ इंजीनियर के स्तर पर ही अंतिम रूप दिए गए और उसमें वित्त समिति की कोई भूमिका नहीं थी.
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वहीं, पांच करोड से अधिक कीमत के 37 टेंडर में से 33 टेंडर प्रार्थी से पूर्व पदस्थापित अधिकारी ने अनुमोदित कर दिए थे. केवल चार टेंडर के कार्य आदेश प्रार्थी ने वित्त समिति के माध्यम से अनुमोदित किए थे. इन चार टेंडरों को लेकर ठेका फर्म को एक रुपए का भुगतान नहीं हुआ था. इसके अलावा इरकॉन से मेल आने के बाद स्वयं विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई थी.
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प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा. इसलिए उसे जमानत दी जाए, जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने कहा कि प्रार्थी वित्त समिति का अध्यक्ष और विभाग का एसीएस था. ठेका फर्म के खिलाफ शिकायतों को जानबूझकर अनदेखा किया गया और प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया. ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. प्रकरण में पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित अन्य आरोपी जेल में बंद हैं.