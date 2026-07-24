Parbatsar MLA : छात्र जीवन में रास्ता रोकने व राजकार्य में बाधा के मामले में एमएलए गावड़िया सहित 12 बरी
बड़ा फैसला- 10 साल पुराने मामले में परबतसर विधायक सहित एक दर्जन लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
Published : July 24, 2026 at 8:37 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जयपुर जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छात्र जीवन के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर रास्ता रोकने और राजकार्य में बाधा डालने से जुडे दस साल पुराने मामले में परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया सहित एक दर्जन लोगों को बरी कर दिया है. अदालत ने माना कि इनके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं.
मामले में आरोपी बनाए गए लोगों की ओर से अधिवक्ता नरेश गजराज ने बताया कि आरोपियों पर लगाए आरोप अभियोजन पक्ष गवाहों व सबूतों से साबित नहीं कर पाया है. इसलिए उन्हें मामले में कोर्ट ने दोषमुक्त किया है.
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यह है पूरा मामला : 6 जून 2016 को गांधी नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि जयपुर में एम.ए. द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर कुछ छात्र यूनिवर्सिटी के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस के समझाने के बावजूद उन्होंने रास्ता जाम किया और यातायात बाधित किया. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, धक्का-मुक्की की और सरकारी कार्य में बाधा डाली.
पुलिस के नाम पूछने पर उन्होंने अपने नाम सतबीर चौधरी, रामनिवास गावडिया सहित अन्य नाम बताए. इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने, शांति भंग करने सहित अन्य आरोप में केस दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया था.