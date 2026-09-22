ट्रांसफार्मर बदलने के लिए मांगी रिश्वत, जयपुर डिस्कॉम का टेक्नीशियन रंगे हाथ गिरफ्तार
एसीबी चौकी प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ टोलफ्री नंबर पर शिकायत करने की अपील की है.
Published : September 22, 2026 at 3:00 PM IST
करौली: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को जिले के हिण्डौन सिटी में बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर डिस्कॉम के एक कर्मचारी को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी जगदीश बैरवा एईएन कार्यालय में टेक्नीशियन है. एसीबी करौली चौकी के प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि परिवादी का विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया था. जला हुआ ट्रांसफार्मर जमा कराने के बाद स्टोर से नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने की एवज में आरोपी ने 9 हजार रुपए की रिश्वत मांगी.
उन्होंने बताया कि इस शिकायत के सत्यापन में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई. इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की. परिवादी को एईएन कार्यालय परिसर में बुलाकर आरोपी ने 8 हजार रुपए रिश्वत राशि ली, तभी एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. रिश्वत की रकम आरोपी की पैंट की दाहिनी जेब से बरामद की गई. आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है. एसीबी ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू करने की बात कही है.
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एसीबी ने की अपील: एसीबी चौकी प्रभारी भारद्वाज ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने की अपील की है. उन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन 94135-02834 पर 24 घंटे में कभी भी शिकायत की जा सकती है. इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध एसीबी में शिकायत है तो वह व्यक्ति सीधे एसीबी से संपर्क कर अपना पक्ष या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है. उसके स्पष्टीकरण का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद ही जांच की दिशा आगे बढ़ाई जाती है.