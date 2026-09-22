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ट्रांसफार्मर बदलने के लिए मांगी रिश्वत, जयपुर डिस्कॉम का टेक्नीशियन रंगे हाथ गिरफ्तार

करौली: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को जिले के हिण्डौन सिटी में बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर डिस्कॉम के एक कर्मचारी को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी जगदीश बैरवा एईएन कार्यालय में टेक्नीशियन है. एसीबी करौली चौकी के प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि परिवादी का विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया था. जला हुआ ट्रांसफार्मर जमा कराने के बाद स्टोर से नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने की एवज में आरोपी ने 9 हजार रुपए की रिश्वत मांगी.

उन्होंने बताया कि इस शिकायत के सत्यापन में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई. इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की. परिवादी को एईएन कार्यालय परिसर में बुलाकर आरोपी ने 8 हजार रुपए रिश्वत राशि ली, तभी एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. रिश्वत की रकम आरोपी की पैंट की दाहिनी जेब से बरामद की गई. आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है. एसीबी ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू करने की बात कही है.