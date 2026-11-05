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दीपावली के लिए जयपुर डिस्कॉम ने बनाए कंट्रोल रूम, कॉल, मैसेज और वॉट्सएप मैसेज से भी दर्ज होगी शिकायत

बिजली लाइनों की मरम्मत करते​ डिस्कॉम कर्मचारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली पर जयपुर शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने व्यापक तैयारियां की हैं. दीपावली मेंटिनेंस का काम पूरा हो गया है. करीब दो माह तक चले इस अभियान में दोनों सर्किलों में निगम के अभियंताओं ने जयपुर शहर में 33 केवी के 153 सब स्टेशन, 33 केवी के 238 फीडर, 11 केवी के 1424 फीडर, 373 पावर ट्रांसफार्मर तथा 18638 वितरण ट्रांसफार्मर में फैले विद्युत वितरण तंत्र की मेंटिनेंस करने के साथ आवश्यकता के अनुरूप फील्ड में सुधार कार्य किए. प्रसारण निगम के साथ समन्वय कर विद्युत तंत्र की सार-संभाल के काम को अंजाम दिया गया. अब दीपावली के मौके पर धनतेरस से गोवर्धन पूजा तक ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जहां उपभोक्ता कॉल, मैसेज और वॉट्सएप मैसेज के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे.

जयपुर शहर सर्किल दक्षिण में इस दौरान 5-5 एमवीए के 7 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर उन्हें 8-8 एमवीए में उच्चीकृत किया गया है. साथ ही 24 नए डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं. इस प्रकार लोड क्षमता में कुल 31 एमवीए की वृद्धि की गई है. वहीं 11 केवी के 6 तथा 33 केवी के 4 नए फीडर बनाए गए हैं. इनसे इस सर्किल में ट्रिपिंग तथा वोल्टेज की समस्या दूर होगी.