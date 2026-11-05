दीपावली के लिए जयपुर डिस्कॉम ने बनाए कंट्रोल रूम, कॉल, मैसेज और वॉट्सएप मैसेज से भी दर्ज होगी शिकायत
जयपुर शहर सर्किल दक्षिण में इस दौरान 5-5 एमवीए के 7 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर उन्हें 8-8 एमवीए में उच्चीकृत किया गया है.
Published : November 5, 2026 at 1:21 PM IST
जयपुर: दीपावली पर जयपुर शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने व्यापक तैयारियां की हैं. दीपावली मेंटिनेंस का काम पूरा हो गया है. करीब दो माह तक चले इस अभियान में दोनों सर्किलों में निगम के अभियंताओं ने जयपुर शहर में 33 केवी के 153 सब स्टेशन, 33 केवी के 238 फीडर, 11 केवी के 1424 फीडर, 373 पावर ट्रांसफार्मर तथा 18638 वितरण ट्रांसफार्मर में फैले विद्युत वितरण तंत्र की मेंटिनेंस करने के साथ आवश्यकता के अनुरूप फील्ड में सुधार कार्य किए. प्रसारण निगम के साथ समन्वय कर विद्युत तंत्र की सार-संभाल के काम को अंजाम दिया गया. अब दीपावली के मौके पर धनतेरस से गोवर्धन पूजा तक ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जहां उपभोक्ता कॉल, मैसेज और वॉट्सएप मैसेज के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे.
जयपुर शहर सर्किल दक्षिण में इस दौरान 5-5 एमवीए के 7 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर उन्हें 8-8 एमवीए में उच्चीकृत किया गया है. साथ ही 24 नए डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं. इस प्रकार लोड क्षमता में कुल 31 एमवीए की वृद्धि की गई है. वहीं 11 केवी के 6 तथा 33 केवी के 4 नए फीडर बनाए गए हैं. इनसे इस सर्किल में ट्रिपिंग तथा वोल्टेज की समस्या दूर होगी.
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शहर सर्किल उत्तर में जुड़े नए फीडर: इसी प्रकार दीपावली से पहले शहर वृत्त उत्तर में 33 केवी के 71 ग्रिड सब स्टेशन, 33 केवी के 127 फीडर तथा 11 केवी के 670 फीडरों एवं 8879 डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मरों का मेंटेनेंस किया गया है. इनसे जुड़े जम्फर, जीओ, आरएमयू और फ्यूज आदि की मरम्मत की गई है. आवश्यकतानुसार एलटी पिलर बॉक्स भी बदले गए हैं. गत वर्ष शहर सर्किल-उत्तर में दीपावली पर पीक लोड 863 मेगावाट रहा था. इसे देखते हुए गत वर्ष की तुलना में इस बार 33 केवी के 4 नए फीडर तथा 11 केवी के 22 नए फीडर जोड़े गए हैं. वहीं, डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर की संख्या में 306 की वृद्धि की गई है. इस दौरान एक नया 33/11 केवी सब-स्टेशन भी इस क्षेत्र में स्थापित हुआ है. इससे क्षेत्र में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी.
जीएसएस पर इंजीनियर्स और कर्मचारियों की ड्यूटी: अधीक्षण अभियंता जयपुर शहर-दक्षिण मनोज गुप्ता और अधीक्षण अभियंता जयपुर शहर-उत्तर डीके पुण्डीर ने बताया कि दीपावली पर 6 नवंबर से 11 नवंबर तक सभी 220/132 केवी सब-स्टेशनों पर अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता की ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही 33/11 केवी सब-स्टेशनों पर कनिष्ठ अभियंता तथा लोड सेंटर वाले ट्रांसफार्मरों पर तकनीकी कर्मचारियों के ड्यूटी आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित : उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 6 नवंबर से 11 नवंबर तक खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे. उपभोक्ता खंड प्रथम के नियंत्रण कक्ष पर स्थापित दूरभाष और मोबाइल नंबर 2231770, 9413390214, खंड द्वितीय 2563181, 2571559, 9413390065, खंड तृतीय 2571613, 9413390252, खंड चतुर्थ 2612895, 9414029046, खंड पंचम 2618460, 9413390275, खंड षष्टम 2731806, 9413390292, खंड सप्तम 2232692, 9413390305 तथा खंड अष्टम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 9216086641 पर शिकायतें दर्ज करा सकेंगे.
इंजीनियर्स को कॉल कर बता सकेंगे समस्याएं : इसी प्रकार, खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता के मोबाइल नंबर 9413390064, खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता 9413390065, खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता 9413390066, खंड चतुर्थ के अधिशासी अभियंता 9413390067, खंड पंचम के अधिशासी अभियंता 9413390068, खंड षष्टम के अधिशासी अभियंता 9413390069, खंड सप्तम के अधिशासी अभियंता 9413390070 और खंड अष्टम के अधिशासी अभियंता के मोबाइल नंबर 9413389742 पर संपर्क करके भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकेंगे.
इस तरह भी दर्ज करवा सकेंगे शिकायत: इसके साथ ही उपभोक्ता कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001806507, टेलिफोन नंबर 0141-2203000 और आईवीआरएस 1912 पर और मोबाइल नंबर 9414037085 पर अपना सम्पूर्ण पता मय बिल में अंकित 12 अंकों का के-नंबर टाइप कर मैसेज और वॉट्सएप द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं. इसके साथ ही JVVNL Customer Care, Bijli Mitra mobile APP, और https://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl/home/dptHome पर भी शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा उपलब्ध है.
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