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जयपुर: बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ की साइबर ठगी, आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पुलिस, एटीएस, एनआईए, आरबीआई और अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारी बनकर एक बुजुर्ग दंपती को करीब 20 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखने और गिरफ्तारी का भय दिखाकर 2 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने के मामले में सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस थाना, जयपुर की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी ललित विश्वास निवासी जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि इस मामले में साइबर ठगी के नेटवर्क और धनराशि के लेन-देन की जांच जारी है.

आतंकवादी गतिविधियों में फंसाने का डर दिखाया: एडीजी साइबर क्राइम ने जानकारी दी कि जयपुर निवासी परिवादिया ने 11 सितंबर 2026 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 17 अगस्त को एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताया और उनके विरुद्ध वारंट जारी होने की बात कही. इसके बाद, कथित एटीएस अधिकारियों के नाम पर किसी से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करवाई गई. साइबर ठगों ने पीड़िता और उसके पति को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया करवाने वाले लोगों की सूची में उनका नाम आने का डर दिखाया. साथ ही, उनके बैंक खाते का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए होने की बात भी कही.