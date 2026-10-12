जयपुर: बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ की साइबर ठगी, आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार
आरोपी ने जयपुर में बुजुर्ग दंपती को 20 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 2 करोड़ रुपए ठगे थे.
Published : October 12, 2026 at 7:39 PM IST
जयपुर: पुलिस, एटीएस, एनआईए, आरबीआई और अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारी बनकर एक बुजुर्ग दंपती को करीब 20 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखने और गिरफ्तारी का भय दिखाकर 2 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने के मामले में सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस थाना, जयपुर की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी ललित विश्वास निवासी जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि इस मामले में साइबर ठगी के नेटवर्क और धनराशि के लेन-देन की जांच जारी है.
आतंकवादी गतिविधियों में फंसाने का डर दिखाया: एडीजी साइबर क्राइम ने जानकारी दी कि जयपुर निवासी परिवादिया ने 11 सितंबर 2026 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 17 अगस्त को एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताया और उनके विरुद्ध वारंट जारी होने की बात कही. इसके बाद, कथित एटीएस अधिकारियों के नाम पर किसी से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करवाई गई. साइबर ठगों ने पीड़िता और उसके पति को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया करवाने वाले लोगों की सूची में उनका नाम आने का डर दिखाया. साथ ही, उनके बैंक खाते का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए होने की बात भी कही.
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फर्जी दस्तावेज भेजकर 20 दिन तक रखा निगरानी में: अनुसंधान के अनुसार, साइबर ठगों ने पुलिस, एटीएस, एनआईए, आरबीआई, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के नाम और पहचान का दुरुपयोग किया. उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी दस्तावेज, स्क्रीनशॉट और सरकारी एवं बैंकिंग प्रमाण-पत्र भेजे. बुजुर्ग दंपती को लगातार वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया गया और गिरफ्तारी का भय दिखाकर अलग-अलग बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करवाई गई. दंपती से कुल 2 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाई गई.
आरोपी के खाते में आए 7 लाख रुपए: पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया. जांच में सामने आया कि ठगी की रकम कई बैंक खातों में भेजी गई थी. आरोपी ललित विश्वास ने अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों को बैंक खाते से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने और धनराशि के लेन-देन में सहायता की. उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गए एचडीएफसी बैंक के खाते में 2 सितंबर 2026 को 7 लाख रुपए जमा हुए थे, जिसके बदले आरोपी ने कथित रूप से 70 हजार रुपए कमीशन प्राप्त किया था.
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लेनदेन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही पुलिस: अनुसंधान में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपने परिचित साहिब से एचडीएफसी बैंक खाते से संबंधित खाली चेक प्राप्त किया था और यह चेक असीम विश्वास तथा अतुन के मोबाइल नंबरों पर भेजा था. पुलिस आरोपी की भूमिका और इस लेन-देन से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. डीआईजी शांतनु कुमार सिंह के निर्देशन में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर के थानाधिकारी गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की. इस टीम में सीआई राधेश्याम, कांस्टेबल कृष्ण कुमार और लक्ष्मण कुमार शामिल रहे.