विवाह मुहूर्त के लिए आज, पूजा-पाठ और व्रत के लिए कल मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी, गोविंद देवजी मंदिर में होगी विशेष पूजा
नवंबर और दिसंबर में विवाह के कुल 14 शुभ मुहूर्त हैं. वेडिंग सीजन में जयपुर में 4 हजार से ज्यादा शादियां होने का अनुमान है.
Published : November 20, 2026 at 5:19 PM IST
जयपुर: चार महीने की योगनिद्रा के बाद भगवान विष्णु के जागने के साथ ही देवउठनी एकादशी पर मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो रही है. विवाह के शुभ मुहूर्त के लिए 20 नवंबर को एकादशी मानी जा रही है, जबकि व्रत और पूजा के लिए उदयातिथि के अनुसार 21 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी. आज से शहनाइयां गूंजने लगी हैं, वहीं मंदिरों में धार्मिक आयोजनों की रौनक शनिवार को नजर आएगी. गोविंद देवजी मंदिर में शनिवार को विशेष पूजन होगा. इसके साथ तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी किया जाएगा. कार्तिक शुक्ल एकादशी 20 नवंबर सुबह 7:15 बजे से 21 नवंबर सुबह 6:31 बजे तक रहेगी. चातुर्मास में भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं, इसलिए इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. इस बार एकादशी भीष्म पंचक में पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है.
गोविंद देवजी मंदिर में होगा पूजन: देवउठनी एकादशी पर जयपुर के मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे.21 नवंबर को एकादशी व्रत-पूजन किया जाएगा. गोविंद देवजी मंदिर में शनिवार सुबह 6:15 बजे देवउठनी एकादशी का पूजन होगा. मंदिर में इस अवसर पर दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव रहेगा. शनिवार को ही वृन्दा रानी यानी तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम का विवाह महोत्सव आयोजित किया जाएगा. वैदिक एस्ट्रोलॉजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी यानी हरि प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही चार महीने से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य और विवाह संस्कार शुरू हो जाते हैं. हिंदू धर्म में यह खास परंपरा है कि इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है. देवउठनी एकादशी पर संध्याकाल में तुलसी विवाह कराने की परंपरा है. हालांकि इस बार एकादशी की शाम भद्रा लग रही है. ऐसे में भद्रा समाप्त होने के बाद 21 नवंबर उदयातिथि में तुलसी विवाह किया जाएगा.
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14 शुभ मुहूर्त में होंगे विवाह: इस बार नवंबर और दिसंबर में विवाह के कुल 14 शुभ मुहूर्त हैं. नवंबर में 20, 21, 25 और 26 नवंबर को विवाह होंगे. वहीं दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को विवाह के मुहूर्त हैं. जयपुर में इस वेडिंग सीजन के दौरान चार हजार से ज्यादा शादियां होने का अनुमान है. लंबे इंतजार के बाद विवाह सीजन शुरू होने से मैरिज गार्डन, होटल, रिसॉर्ट और वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों में उत्साह है.
डेस्टिनेशन वेडिंग से करोड़ों का कारोबार: राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और पुष्कर जैसे शहर डेस्टिनेशन वेडिंग के बड़े केंद्र बनकर उभर रहे हैं. ऑल वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन राजस्थान के महामंत्री भवानी शंकर माली के अनुसार इन शहरों में डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज सालाना करीब 25 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है.नवंबर से मार्च तक के पांच महीने के वेडिंग सीजन में डेस्टिनेशन वेडिंग से एक हजार करोड़ रुपए तक का कारोबार होने का अनुमान है. राजस्थान में होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग में जयपुर की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत जबकि उदयपुर की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत बताई जा रही है. इस सीजन में प्रदेश में छोटी-बड़ी 500 से ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी हैं.
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वेडिंग हब बन रहा जयपुर: डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड बढ़ने के साथ विवाह स्थलों का स्वरूप भी बदल रहा है. ऐतिहासिक महलों और हवेलियों के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त मैरिज वेन्यू लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. थीम बेस्ड डेकोरेशन, आकर्षक लाइटिंग, विशेष कैटरिंग, फोटोग्राफी और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने की तैयारी है.भवानी शंकर माली ने बताया कि वेडिंग सीजन शुरू हुआ है. जयपुर के विवाह स्थल दुल्हन की तरह सजकर तैयार हैं. डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने में मैरिज गार्डन, होटल, कैटरिंग, फ्लोरिस्ट, लाइट-डेकोरेशन, जनरेटर ऑपरेटर, फोटोग्राफर और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े कारोबारी मिलकर काम कर रहे हैं. जयपुर देश में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रमुख हब बन रहा है. यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की थीम पर आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कारोबार बढ़ने के साथ लोगों को भी नई सुविधाएं मिल रही हैं.
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