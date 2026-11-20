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विवाह मुहूर्त के लिए आज, पूजा-पाठ और व्रत के लिए कल मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी, गोविंद देवजी मंदिर में होगी विशेष पूजा

फूलों और रोशनी से सजा भव्य स्टेज ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: चार महीने की योगनिद्रा के बाद भगवान विष्णु के जागने के साथ ही देवउठनी एकादशी पर मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो रही है. विवाह के शुभ मुहूर्त के लिए 20 नवंबर को एकादशी मानी जा रही है, जबकि व्रत और पूजा के लिए उदयातिथि के अनुसार 21 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी. आज से शहनाइयां गूंजने लगी हैं, वहीं मंदिरों में धार्मिक आयोजनों की रौनक शनिवार को नजर आएगी. गोविंद देवजी मंदिर में शनिवार को विशेष पूजन होगा. इसके साथ तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी किया जाएगा. कार्तिक शुक्ल एकादशी 20 नवंबर सुबह 7:15 बजे से 21 नवंबर सुबह 6:31 बजे तक रहेगी. चातुर्मास में भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं, इसलिए इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. इस बार एकादशी भीष्म पंचक में पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है.

गोविंद देवजी मंदिर में होगा पूजन: देवउठनी एकादशी पर जयपुर के मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे.21 नवंबर को एकादशी व्रत-पूजन किया जाएगा. गोविंद देवजी मंदिर में शनिवार सुबह 6:15 बजे देवउठनी एकादशी का पूजन होगा. मंदिर में इस अवसर पर दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव रहेगा. शनिवार को ही वृन्दा रानी यानी तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम का विवाह महोत्सव आयोजित किया जाएगा. वैदिक एस्ट्रोलॉजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी यानी हरि प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही चार महीने से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य और विवाह संस्कार शुरू हो जाते हैं. हिंदू धर्म में यह खास परंपरा है कि इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है. देवउठनी एकादशी पर संध्याकाल में तुलसी विवाह कराने की परंपरा है. हालांकि इस बार एकादशी की शाम भद्रा लग रही है. ऐसे में भद्रा समाप्त होने के बाद 21 नवंबर उदयातिथि में तुलसी विवाह किया जाएगा.