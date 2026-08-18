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निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले जयपुर को तोहफा, सीएम भजनलाल करेंगे 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास

जयपुर : निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले राजस्थान सरकार जयपुर को विकास कार्यों की बड़ी सौगात देने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के ओटीएस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. कार्यक्रम शाम 4 बजे आयोजित होगा. इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की जाएगी.

मुख्यमंत्री कुल 1100 करोड़ रुपये की लागत वाले 34 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा 82.49 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हो चुके पांच विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा. इन परियोजनाओं में सड़क, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, अंडरपास, यू-टर्न, पुलिया, बॉक्स कन्वर्ट, अस्पताल और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं.

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पृथ्वीराज नगर और सांगानेर क्षेत्र को बड़ी सौगात : कार्यक्रम में पृथ्वीराज नगर दक्षिण और सांगानेर जोन-8 क्षेत्र में 49.97 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा. इससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. पृथ्वीराज नगर दक्षिण के जोन-4 के आसपास क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण पर 9.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं जोन-8 क्षेत्र में 21 करोड़ रुपये की लागत से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य होगा. जोन-8 में हाईटेंशन लाइन के दोनों तरफ 7.59 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा. वहीं महल रोड पर 6.95 करोड़ रुपये की लागत से पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है.

प्रमुख कॉरिडोर पर होंगे विकास कार्य : जयपुर के विभिन्न प्रमुख कॉरिडोर पर 39.85 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा. इनमें सीबीआई फाटक से खातीपुरा रेलवे स्टेशन, एनआरआई जंक्शन से गोनेर रोड, अक्षय पात्र जंक्शन से गोनेर रोड, जगतपुरा फ्लाईओवर से सीबीआई फाटक और सात नंबर जंक्शन से एसकेआईटी कॉलेज तक के मार्ग शामिल हैं. इसके अलावा वाया भम्भोरिया सड़क के 1.89 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण का कार्य होगा. महिंद्रा एसईजेड को अजमेर रोड से जोड़ने वाली 200 फीट सड़क के चौड़ीकरण और सुधार कार्य पर 13.29 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. ग्राम पंचायत पावलिया में विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों पर 3.56 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सावंत का बास से चंदलाई रोड और मोहनपुरा से बागड़ा की ढाणी तक सड़क निर्माण पर 1.10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं डिग्गी रोड पर रतालिया स्टैंड से मनोहरियावाला तक सड़क नवीनीकरण का कार्य 1.64 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा. राम सिंह पुरा से हनुमान मंदिर कौशल्या दास की बावड़ी तक सड़क निर्माण के लिए 1.22 करोड़ रुपये और सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर में आंतरिक सड़क निर्माण के लिए 3.50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है.

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सीकर रोड और मानसरोवर में भी विकास कार्य : जोन-6 में प्रमुख सड़कों पर डिवाइडर निर्माण और अन्य विकास कार्यों पर 5.34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सीकर रोड पर 8.14 करोड़ रुपये की लागत से यू-टर्न स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा. सीताराम कच्ची बस्ती, वार्ड नंबर 80 में 62.55 लाख रुपये की लागत से बॉक्स कन्वर्ट का निर्माण होगा. जोन-सी क्षेत्र में स्वर्ण पथ, रजत पथ और विजय पथ पर ड्रेन एवं सड़क निर्माण के लिए 5.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मानसरोवर के मध्यम मार्ग पर 9 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेनेज निर्माण कार्य प्रस्तावित है. वहीं अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी के पास 16.41 करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास का निर्माण किया जाएगा.