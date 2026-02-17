ETV Bharat / state

उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी हुआ 'जयपुर डिक्लेरेशन', राज्यपाल ने कहा - नई शिक्षा पद्धति से भारत बनेगा विश्व में अग्रणी

जयपुर: देश की नई शिक्षा पद्धति मौलिक सोच पर आधारित है और यही भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाएगी. ये कहना है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का. आरआईसी में मंगलवार को आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम (NSIL 2026) में राज्य की शिक्षा दिशा और दशा पर गहन मंथन के दौरान उन्होंने ये बात कही. इस दौरान मौजूद रहे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विश्वविद्यालय को केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि संस्कार केंद्र बनने की बात कही. आयोजन में जयपुर डिक्लेरेशन जारी हुआ. जड़ से जगत यानी अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया तक पहुंचने का विचार फैलाने का फैसला लिया गया.

समागम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से अच्छे नागरिक तैयार कर देश को आगे बढ़ा सकते हैं. राज्यपाल ने वैश्विक परिपेक्ष्य में भारत की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत 7वें और पेटेंट के मामले में छठे स्थान पर है. उन्होंने इसे भारत की असीम संभावनाओं का प्रमाण बताते हुए सभी क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई. साथ ही उन्होंने विनोबा भावे और अरविंद (महर्षि अरविंद) के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अंग्रेज़ी शासन काल में भारतीय शिक्षा से चिंतन और मनन की परंपरा कमजोर हुई, जिसे पुनर्स्थापित करना समय की मांग है.

स्कूल स्तर से मजबूत हो नींव : राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश से पहले स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की नींव मजबूत होना आवश्यक है. उन्होंने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के चिंतन शिविरों के प्रयोग का उल्लेख करते हुए बताया कि इससे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में सुधार हुआ और कई स्थानों पर शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त हुए. उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों की इच्छाशक्ति और बौद्धिक क्षमता को विकसित करने पर विशेष जोर देने का आग्रह किया. जबकि शिक्षण संस्थाओं से जवाबदेही के साथ कार्य करने और समाज का विश्वास मजबूत करने का आह्वान किया.