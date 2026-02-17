उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी हुआ 'जयपुर डिक्लेरेशन', राज्यपाल ने कहा - नई शिक्षा पद्धति से भारत बनेगा विश्व में अग्रणी
समागम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भारत में विकास की असीम संभावनाएं बताते हुए सभी क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई.
Published : February 17, 2026 at 9:09 PM IST
जयपुर: देश की नई शिक्षा पद्धति मौलिक सोच पर आधारित है और यही भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाएगी. ये कहना है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का. आरआईसी में मंगलवार को आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम (NSIL 2026) में राज्य की शिक्षा दिशा और दशा पर गहन मंथन के दौरान उन्होंने ये बात कही. इस दौरान मौजूद रहे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विश्वविद्यालय को केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि संस्कार केंद्र बनने की बात कही. आयोजन में जयपुर डिक्लेरेशन जारी हुआ. जड़ से जगत यानी अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया तक पहुंचने का विचार फैलाने का फैसला लिया गया.
समागम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से अच्छे नागरिक तैयार कर देश को आगे बढ़ा सकते हैं. राज्यपाल ने वैश्विक परिपेक्ष्य में भारत की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत 7वें और पेटेंट के मामले में छठे स्थान पर है. उन्होंने इसे भारत की असीम संभावनाओं का प्रमाण बताते हुए सभी क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई. साथ ही उन्होंने विनोबा भावे और अरविंद (महर्षि अरविंद) के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अंग्रेज़ी शासन काल में भारतीय शिक्षा से चिंतन और मनन की परंपरा कमजोर हुई, जिसे पुनर्स्थापित करना समय की मांग है.
स्कूल स्तर से मजबूत हो नींव : राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश से पहले स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की नींव मजबूत होना आवश्यक है. उन्होंने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के चिंतन शिविरों के प्रयोग का उल्लेख करते हुए बताया कि इससे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में सुधार हुआ और कई स्थानों पर शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त हुए. उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों की इच्छाशक्ति और बौद्धिक क्षमता को विकसित करने पर विशेष जोर देने का आग्रह किया. जबकि शिक्षण संस्थाओं से जवाबदेही के साथ कार्य करने और समाज का विश्वास मजबूत करने का आह्वान किया.
विश्वविद्यालय बनें संस्कार के केंद्र : कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच है. उन्होंने प्राचीन भारत के शिक्षा मॉडल का उल्लेख करते हुए तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता बताई. साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान न बनें, बल्कि ऐसे केंद्र बनें जो विद्यार्थियों में संस्कार, चरित्र और भारतीयता पर गर्व की भावना विकसित करें. देवनानी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को युग के अनुसार बनाने और आधुनिक विषयों को देश के अनुसार ढालने पर बल देते हुए भारत को विश्व का मार्गदर्शक बनाने का आह्वान किया. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 14 फरवरी का विरोध करने के बजाय इस दिन को मातृ-पितृ दिवस के रूप में मनाना शुरू करें.
जयपुर डिक्लेरेशन जारी : समागम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार ने भारतीय ज्ञान और भाषाओं में हो रहे कार्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने राष्ट्र और संस्कृति पर गर्व करने की भावना को शिक्षा से जोड़ने की बात कही. इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का जयपुर डिक्लेरेशन भी जारी किया गया.
ये रहे जयपुर डिक्लेरेशन के मुख्य बिंदु :
- पढ़ाई-लिखाई का सिस्टम साफ और पारदर्शी हो
- शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि छात्रों को आसानी और सहूलियत मिले
- शिक्षकों की ट्रेनिंग और कौशल को और बेहतर बनाया जाए
- पढ़ाने के तरीके को समय के हिसाब से अपडेट किया जाए
- सरकारी और राज्य के कॉलेजों-विश्वविद्यालयों को और मजबूत किया जाए
- अपनी पुरानी परंपराओं और धरोहर को सम्मान देते हुए उसे आगे बढ़ाना
- बड़े विद्वानों और हमारी ज्ञान परंपरा के योगदान को पहचान देना
- पुरानी ज्ञान परंपराएं टूटें नहीं, लगातार चलती रहें
- 'जड़ से जगत' यानी अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया तक पहुंचने का विचार फैलाना
- तकनीक का इस्तेमाल भारतीय जरूरतों के हिसाब से करना
- शिक्षा के लिए अपनी खुद की (स्वदेशी) तकनीक विकसित करना
- शिक्षकों और छात्रों को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना
- नई तकनीक से पढ़ाई के तरीकों में सुधार और नए प्रयोग करना
- ऐसी रिसर्च हो जिसका फायदा सीधे समाज और जमीन तक पहुंचे
- रिसर्च का दायरा बड़ा और व्यवस्थित बनाया जाए
- ऐसी शोध पद्धति अपनाई जाए जो लंबे समय तक टिकाऊ रहे
- कई भाषाएं सीखने और बोलने को प्रोत्साहित करना
- भाषाओं के इतिहास और महत्व को समझाना
- भाषाओं में छिपे पुराने ज्ञान को पहचानना
- भाषा के इतिहास को हमारी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना
- ऐसे शिक्षक तैयार करना जो आने वाले समय की जरूरतों को समझें
- शिक्षा क्षेत्र में मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व तैयार करना
- शिक्षकों को नई तकनीक और बदलाव के साथ अपडेट रखना