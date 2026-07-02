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साइकिल पर 18 हजार किमी की यात्रा पर जाएगी जयपुर की बेटी, पीएम से मिलने जोधपुर पहुंची

पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जसोल के साथ सवी ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर की 14 वर्षीय छात्रा सवी शेखावत विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर करीब 18 हजार किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय साइकिल यात्रा पर निकलने की तैयारी में हैं. कक्षा 10 की छात्रा सवी का उद्देश्य दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे के प्रति जागरूक करना और परमाणु हथियार मुक्त विश्व का संदेश देना है. इस अभियान में उनका पूरा परिवार भी साथ रहेगा. सवी ने जोधपुर प्रवास के दौरान बताया कि उनकी यात्रा का पहला चरण जयपुर से शुरू होकर नई दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को, पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन डीसी तक प्रस्तावित है. यात्रा के दौरान वे संयुक्त राष्ट्र, नाटो, यूरोपीय संघ समेत परमाणु हथियार रखने वाले देशों के प्रमुखों को ज्ञापन सौंपकर परमाणु निरस्त्रीकरण की अपील करेंगी. उनकी पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपना है, जिसके लिए उन्होंने समय भी मांगा है. सवी शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)