जयपुर दरगाह विवाद: बालमुकुंदाचार्य बोले- कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी भद्दी-भद्दी गालियां, अमीन कागजी ने कहा- शिकायत दर्ज कराएं

जयपुर में 100 साल पुरानी दरगाह की छत निर्माण को लेकर भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के बीच विवाद हुआ था.

भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 5:49 PM IST

जयपुर: राजधानी के चांदपोल गेट के पास स्थित सब्जी मंडी में बाबा गुलाब शाह की दरगाह की छत निर्माण को लेकर रविवार को हुए विवाद पर अब भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने अपनी सफाई दी है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायक अमीन कागजी के समर्थकों पर भद्दी-भद्दी गालियां देने के आरोप लगाए हैं.

बालमुकुंदाचार्य ने सोमवार को आयुर्वेद संस्थान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो वहां पर कोई उपद्रव करने नहीं गए थे, बल्कि अधिकारियों को यह कहने गए थे कि आप चेक करिए अगर नियमानुसार काम हो रहा है तो ठीक है और अगर नहीं हो रहा है तो इस काम को रोक दिया जाए, लेकिन चौराहे पर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायक अमीन कागजी के समर्थकों ने गालियां दी. बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कुछ लोगों की ओर से जयपुर में अशांत वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको वो सफल नहीं होने देंगे.

बीजेपी विधायक का आरोप: विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेस विधायक अमीन कागजी और रफीक खान पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार अशांत बिल (Disturbed Areas Bill) लेकर आ रही है, जिसके आने से विधायक रफीक खान और अमीन कागजी के पेट में दर्द हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने खुद को कांग्रेस से कार्यकर्ता बताते हुए उन्हें फोन पर गालियां और धमकी दी.

कांग्रेस विधायक की सफाई: वहीं, बालमुकुंदाचार्य के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का कहना है कि "माहौल कौन खराब कर रहा है सबको पता है. कल जबरन दरगाह में कौन काम रुकवाने गया था. भाजपा विधायक की आदत हो चुकी है कि अनर्गल बयानबाजी करके जयपुर और प्रदेश का माहौल खराब करना, अगर भाजपा विधायक को किसी ने धमकी दी है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, सरकार उनकी है, बेवजह बयान बाजी करने से काम नहीं चलेगा."

दरगाह में निर्माण: जयपुर में चांदपोल गेट के पास 100 साल पुरानी दरगाह में स्थानीय निवासियों की मांग पर छत निर्माण के लिए कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने अपने विधायक कोष से 20 लाख रुपये स्वीकृत करवाए थे. पहले यहां टीन शेड था, जो जर्जर हो चुका था. विधायक अमीन कागजी का कहना है कि निर्माण विभागीय अनुमति और नगर निगम की मंजूरी से हो रहा था, जिसका उद्देश्य पुरानी मजार की छत को पक्का करना था. स्थानीय लोग इसे सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक मानते हैं.

विवाद की शुरुआत: रविवार दोपहर भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य मौके पर पहुंचे और निर्माण को अवैध अतिक्रमण बताते हुए अधिकारियों से काम रोकने की मांग की. उन्होंने इसे सरकारी जमीन पर बिना उचित अनुमति के विस्तार का प्रयास करार दिया और जांच की बात कही. इससे वहां मौजूद लोगों में विरोध हुआ, नारेबाजी हुई और तनाव बढ़ा. पुलिस को स्थिति संभालने के लिए भारी संख्या में जाप्ता तैनात करना पड़ा.

