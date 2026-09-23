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जयपुर में अंतरराज्यीय साइबर ठग गैंग का भंडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार, तमिलनाडु तक फैला रखा था जाल

आरोपियों ने अपना जाल तमिलनाडु और केरल तक फैला रखा था. उन्होंने वहां की भाषा बोलने वाले लोग रखे हुए थे.

Cyber Fraud Gang Busted
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Source : Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 8:56 PM IST

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जयपुर: राजधानी की जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने दो महिलाओं समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन लोग खैरथल के हैं, जबकि दो महिलाएं तमिलनाडु की हैं. आरोपी 1, 2 और 5 रुपए के नोटों की फेसबुक पर ओल्ड इंडियन करेंसी रील डालकर लोगों के साथ ठगी करते थे. आरोपियों के कब्जे से 14 एंड्राइड मोबाइल, एक स्कॉर्पियो कार, एक एयरटेल का डोंगल और हिसाब किताब की डायरी बरामद की गई है.

पुराने नोटों की रील डालकर करते थे ठगी: डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने दो लोगों को बंधक बना रखा था, जिनके परिजनों से लाखों रुपए की डिमांड कर रहे थे. पुलिस ने दोनों बंधकों को आरोपियों के कब्जे से मुक्त करवाया है. आरोपियों का तरीका यह था कि फेसबुक पर ओल्ड इंडियन करेंसी की रील डालते थे. रील देखने के बाद ग्राहक संपर्क करता तो उससे 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पर डलवाकर विश्वास में लेते थे.

नोटों की कीमत 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक बताते थे. इस कारण फेसबुक यूजर इनके झांसे में आ जाते थे. फेसबुक पर रील देखने के बाद आए ग्राहकों के मोबाइल नंबरों पर कॉल करके जाल में फंसाते थे. ग्राहकों की ओर से नोटों की फोटो भेजने के बाद उनसे जीएसटी के बहाने एडवांस में लाखों रुपए लेते थे. ग्राहक के पास एक और दो के ज्यादा मात्रा में नोट होने पर उनको राजस्थान और अपने मनपसंद स्थान पर बुलाकर जीएसटी के रुपए मंगवाते थे. रुपए नहीं देने पर हाथ पैर बांधकर और बंद कमरे में बंधक बनाकर प्रताड़ित करते थे. इसके बाद पीड़ित के परिवार वालों से रुपयों की डिमांड करते थे.

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तमिलनाडु तक फैला रखा था जाल: आरोपियों ने राजस्थान से लेकर तमिलनाडु, केरल तक जाल फैला रखा था. मुख्य सरगना अपने साथ तमिल भाषा बोलने वाले लड़के और लड़कियों को रखते थे. क्षेत्र की संबंधित भाषा में ही बात करवाते थे. गिरोह के तमिलनाडु, मेवात और केरल के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. जयसिंहपुरा खोर थाना अधिकारी रघुवीर सिंह के मुताबिक लोग अपनी निजी जानकारी भी ठगों को शेयर कर देते थे. कॉल करके लोगों को उनके पुराने नोट की कीमत बताई जाती थी. बताई गई कीमत के रुपयों का बंडल बनाकर पार्सल तैयार करते हुए वीडियो बनाकर लोगों को भेजते थे और कॉल करके बताते थे कि आपका रुपयों का पार्सल डिस्पैच कर रहे हैं, लेकिन इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि लगेगी. लालच में आकर लोग रुपए डाल देते थे.

अलग-अलग बहाने से मांगते थे राशि: जयसिंहपुरा खोर थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि साइबर ठग अलग अलग बहाने बनाकर रुपए मांगते रहते थे. जब तक सामने वाला बिल्कुल राशि डालने से इनकार नहीं कर देता, तब तक उसे ठगते रहते थे. राशि डालने से इनकार करने पर साइबर ठग दुर्व्यवहार करके फोन काट देते थे और उसे ब्लॉक कर देते थे. बाद में नए लोगों की तलाश में लग जाते थे.

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इन्हें किया गिरफ्तार: पुलिस ने खैरथल निवासी जफरुद्दीन उर्फ जफरु, मुबारिक और साजिद खान, तमिलनाडु निवासी शिवारमन जी, मोहम्मद मिशाल, जयलक्ष्मी और फहमिदा बानो तथा कन्नूर निवासी श्रीनाथ को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह में मेवात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में अलग अलग लोग बैठकर ठगी का कार्य कर रहे थे. फिलहाल, गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

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