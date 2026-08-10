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जयपुर में मैरिज ब्यूरो कर्मी बन 90 वर्षीय बुजुर्ग से 3 साल तक ब्लैकमेलिंग, 9 लाख रुपए ऐंठे

जयपुर दक्षिण डीसीपी कार्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शातिर बदमाशों ने खुद को मैरिज ब्यूरो का कर्मचारी बताकर अपने अलग-अलग खातों में करीब 9 लाख रुपए जमा करवा लिए. हैरानी की बात यह है कि यह सिलसिला करीब तीन साल तक चला और बदमाशों ने अलग-अलग बैंक खातों में यह रकम जमा करवाई. अब बुजुर्ग के बेटे ने महेश नगर थाने में रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. बेटे की रिपोर्ट पर थाने में मुकदमा: महेश नगर थाने के एएसआई कैलाश चंद ने बताया कि करतारपुरा फाटक निवासी सुरेंद्र सिंह ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनके 90 वर्षीय पिता पिता भंवर सिंह से बदमाशों ने मैरिज ब्यूरो का कर्मचारी बनकर बात की. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बदमाशों ने करीब तीन साल तक उनके पिता को ब्लैकमेल किया. इस बीच सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 9 लाख रुपए ऐंठ लिए. इसे भी पढ़ें- Jhalawar Fraud Case : युवाओं से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार