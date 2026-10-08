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Custody Death Case : राज्य मानवाधिकार आयोग का दखल, आईजी की टीम करेगी नाबालिग की मौत की जांच

जयपुर : राजधानी जयपुर में कथित रूप से पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने जांच के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के आईजी हिंगलाजदान और एडिशनल एसपी संध्या यादव की टीम का गठन किया है. इस टीम को 23 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी. इसके साथ ही पुलिस को इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने साफ किया है कि आईजी और उनकी टीम की यह जांच इस घटना को लेकर चल रही न्यायिक जांच से अलग होगी. आयोग ने इस मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और पुलिस को घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए हैं.

डॉक्टरों के बयान दर्ज होंगे, दस्तावेजों की भी जांच : पुलिस ने साफ किया है कि नाबालिग के साथ थाने में मारपीट नहीं हुई. उसके साथ तस्करी के सोने को लेकर होटल में मारपीट की गई. जिसका मुकदमा दर्ज है और जांच जारी है. राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश पर आईजी के नेतृत्व में जांच करने वाली टीम इस घटना के कथित रूप से चश्मदीद दो युवकों से पूछताछ करेगी. इसके साथ ही नाबालिग का उपचार करने वाले डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे. उसके इलाज से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे.

इस तरह चला घटनाक्रम : घटनाक्रम के अनुसार, मुहाना थाने में 22 सितंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद मंदसौर निवासी नाबालिग को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद उसका सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार हुआ. उसने आईसीयू में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक की मां हेमा ने मुहाना थाना पुलिस पर अवैध रूप से हिरासत में रखने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया. बाद में न्यायिक जांच करवाने का भरोसा देने पर परिजन पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने पर राजी हुए. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है.

डीसीपी बोले पुलिस नहीं लाई थाने : इस पूरे मामले को लेकर जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज का कहना है कि नाबालिग को पुलिस पकड़कर थाने नहीं लाई थी. दुबई से सस्ता सोना लाने के लिए रुपए उधार लेने के मामले में उसके पिता प्रकाश का कुछ लोगों से विवाद हुआ. वह लोग ही नाबालिग को थाने लाए थे. जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई और पुलिस ने मानवता के लिहाज से उसे निजी अस्पताल पहुंचाया. जहां से उसे सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया. उन्होंने थाने में मारपीट के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

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मां ने मुकदमा दर्ज करवाया, बाद में पुलिस पर आरोप : इस घटनाक्रम का एक पहलु यह भी है कि नाबालिग की मां ने 23 सितंबर को मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. जिसमें नाबालिग और उसके पिता को बंधक बनाकर रखने का आरोप मनोज, लोकेंद्र और महेश सहित अन्य लोगों पर लगाए. इस मुकदमे में किसी भी पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप नहीं लगाया. हालांकि, बाद में हेमा ने पुलिस पर नाबालिग से मारपीट करने के आरोप लगाए और कहा कि पुलिस ने दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज करवाया था.