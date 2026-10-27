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आर्म्स एक्ट के आरोपियों से मिलीभगत, अवैध पिस्टल ले जाने वाला सीएसटी का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, तीन आरोपी भी दबोचे

पुलिस आयुक्तालय जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल की आर्म्स एक्ट के आरोपियों से मिलीभगत का मामला सामने आया है. हेड कांस्टेबल आरोपियों से दो साल से संपर्क में था. उसके खिलाफ अवैध हथियारों के लेनदेन के सबूत मिले हैं. इस पर उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. उसके साथ आरोपी फुरकान, अभिषेक और मनीष को भी पकड़ा गया. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने डीसीपी (उत्तर) करण शर्मा को तथ्यों को छिपाने, जांच को प्रभावित करने और संदिग्ध व्यक्तियों से अनुचित संबंध रखने वाले सीएसटी के हेड कांस्टेबल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.