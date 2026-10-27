आर्म्स एक्ट के आरोपियों से मिलीभगत, अवैध पिस्टल ले जाने वाला सीएसटी का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, तीन आरोपी भी दबोचे
डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि सभी साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है तथा जांच में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
Published : October 27, 2026 at 9:13 PM IST
जयपुर: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल की आर्म्स एक्ट के आरोपियों से मिलीभगत का मामला सामने आया है. हेड कांस्टेबल आरोपियों से दो साल से संपर्क में था. उसके खिलाफ अवैध हथियारों के लेनदेन के सबूत मिले हैं. इस पर उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. उसके साथ आरोपी फुरकान, अभिषेक और मनीष को भी पकड़ा गया. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने डीसीपी (उत्तर) करण शर्मा को तथ्यों को छिपाने, जांच को प्रभावित करने और संदिग्ध व्यक्तियों से अनुचित संबंध रखने वाले सीएसटी के हेड कांस्टेबल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक प्रकरण की जांच के दौरान सीएसटी के हेड कांस्टेबल रोहिताश की भूमिका संदिग्ध होने की बात सामने आई. आर्म्स एक्ट के आरोपियों से मिलीभगत के आरोप साबित होने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया गया है. उसके साथ ही हथियारों की खरीद-फरोख्त के आरोप में फुरकान, अभिषेक और मनीष को भी गिरफ्तार किया गया है.
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दो साल से थी पहचान, दो पिस्टल ले गया: उन्होंने बताया कि आर्म्स एक्ट के इस मामले में कार्रवाई की गई थी. जांच में सामने आया कि अभियुक्त अभिषेक, मनीष मीणा और मृदुल सोनी की हेड कांस्टेबल रोहिताश से करीब दो साल से जान-पहचान थी. जांच में यह भी जानकारी मिली कि अभिषेक के पास पिछले चार-पांच साल से एक पिस्टल और दो कारतूस थे. उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल रोहिताश करीब एक महीने पहले आरोपी अभिषेक से एक पिस्टल और करीब आठ-दस दिन पहले अभियुक्त मनीष से दूसरी पिस्टल लेकर अपने पास ले गया था.
आपसी कहासुनी के बाद पुलिस को सूचना: उन्होंने बताया कि जांच में यह सामने आया कि करीब सात-आठ दिन पहले अभिषेक, मनीष और हेड कांस्टेबल रोहिताश के बीच कहासुनी हुई थी. इसके चलते रोहिताश द्वारा पुलिस को सूचना देने और उसके आधार पर कार्रवाई करवाने की बात सामने आई है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में मृदुल सोनी की भूमिका प्रारंभिक तौर पर साफ नहीं है. उसे इस मामले में फंसाए जाने के भी तथ्य सामने आए हैं. इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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विभागीय कार्रवाई भी होगी हेड कांस्टेबल पर: डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि पिस्टल लेकर आने वाले फरहान की भूमिका की भी जांच की जा रही है. साथ ही, हेड कांस्टेबल रोहिताश के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताया कि घटनाक्रम के क्रम, सूचना दिए जाने के कारणों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का परीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है तथा जांच में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.