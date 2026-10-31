Jaipur Criticon 2026: संक्रमण के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, सेप्सिस से अंगों को हो सकता है नुकसान
विशेषज्ञों ने सेप्सिस को जानलेवा आपात स्थिति बताते हुए इसकी समय पर पहचान, प्रभावी उपचार और साफ-सफाई के प्रति जागरूकता पर विशेष जोर दिया.
Published : October 31, 2026 at 8:06 PM IST
जयपुर: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित जयपुर क्रिटिकॉन 2026 के वैज्ञानिक सत्रों में देश-विदेश से आए ख्यातिप्राप्त क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए. सेप्सिस की समय पर पहचान और उपचार पर विशेषज्ञों ने जोर दिया. 300 से अधिक प्रतिभागी कार्यक्रम में शामिल हुए. क्रिटिकल केयर के 10 प्रमुख राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए.
सम्मेलन की थीम और सहभागिता: ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन डॉ. मोहित के. रॉय, ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. निखिल अजमेरा और कोषाध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि सम्मेलन में देश-विदेश से 300 से अधिक प्रतिभागी और 40 से अधिक फैकल्टी सदस्य शामिल हुए. इनमें क्रिटिकल केयर चिकित्सा के 10 प्रमुख राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल हैं. "सेप्सिस स्टूअर्डशिप" थीम पर आयोजित सम्मेलन में सेप्सिस की शीघ्र पहचान, प्रभावी उपचार और गंभीर मरीजों की बेहतर देखभाल पर विशेष चर्चा की गई.
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सेप्सिस के कारण और शारीरिक प्रभाव: कोलकाता से डॉ. सुभाष के. टोडी; नई दिल्ली से डॉ. राजेश पांडे, डॉ. अनिर्बान होम चौधरी और डॉ. कपिल देव सोनी और गुरुग्राम से डॉ. नेहा गुप्ता ने समझाया कि सामान्य संक्रमण होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली उससे लड़कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास करती है, लेकिन सेप्सिस में संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है और वह अपने ही ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुँचाने लगती है. इससे किडनी, फेफड़े, लिवर, हृदय और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, इसलिए सेप्सिस एक जानलेवा चिकित्सकीय आपात स्थिति है, जिसमें तुरंत उपचार आवश्यक है.
संक्रमण के प्रकार और जोखिम का खतरा: फेफड़ों का संक्रमण, विशेषकर न्यूमोनिया, मूत्र मार्ग, पेट, त्वचा एवं घाव और रक्तप्रवाह के संक्रमण सेप्सिस का कारण बन सकते हैं. टीबी सहित अन्य गंभीर संक्रमणों में भी सेप्सिस विकसित हो सकता है. हालांकि हर संक्रमण सेप्सिस में नहीं बदलता, लेकिन संक्रमण के साथ मरीज की हालत बिगड़ने को गंभीरता से लेना चाहिए. सेप्सिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, कैंसर का उपचार करा रहे मरीजों और किसी भी कारण से कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में इसका खतरा अधिक होता है. पहले से गंभीर या पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों में भी विशेष सतर्कता आवश्यक है.
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चेतावनी के संकेत और बचाव के उपाय: आम जनता को संदेश दिया गया कि संक्रमण के साथ तेज या कठिन साँस, भ्रम या असामान्य सुस्ती, पेशाब कम होना, तेज धड़कन और बुखार या शरीर का तापमान असामान्य रूप से कम होना जैसे संकेतों को नजरअंदाज न करें. ऐसे लक्षण होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें. बच्चों में दूध या भोजन न लेना, अत्यधिक सुस्ती और जगाने में कठिनाई भी चेतावनी के संकेत हो सकते हैं.
डॉक्टर से परामर्श लेने में देरी न करें: आयोजकों ने आम जनता से अपील की कि परिवार में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों के संक्रमण और बिगड़ते लक्षणों पर विशेष ध्यान दें. डॉक्टर से परामर्श लेने में देरी न करें. संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत और आसपास की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. खाना बनाने और खाने से पहले, खाने के बाद और शौच से पहले और बाद में साबुन और पानी से हाथ अच्छी तरह धोएँ. स्वच्छ भोजन और सुरक्षित पेयजल का उपयोग करें. समय पर पहचान, उचित उपचार और स्वच्छता के प्रति जागरूकता से सेप्सिस के गंभीर परिणामों का जोखिम कम किया जा सकता है.
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