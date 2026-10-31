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Jaipur Criticon 2026: संक्रमण के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, सेप्सिस से अंगों को हो सकता है नुकसान

जयपुर क्रिटिकॉन 2026 का आयोजन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित जयपुर क्रिटिकॉन 2026 के वैज्ञानिक सत्रों में देश-विदेश से आए ख्यातिप्राप्त क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए. सेप्सिस की समय पर पहचान और उपचार पर विशेषज्ञों ने जोर दिया. 300 से अधिक प्रतिभागी कार्यक्रम में शामिल हुए. क्रिटिकल केयर के 10 प्रमुख राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए.

सम्मेलन की थीम और सहभागिता: ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन डॉ. मोहित के. रॉय, ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. निखिल अजमेरा और कोषाध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि सम्मेलन में देश-विदेश से 300 से अधिक प्रतिभागी और 40 से अधिक फैकल्टी सदस्य शामिल हुए. इनमें क्रिटिकल केयर चिकित्सा के 10 प्रमुख राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल हैं. "सेप्सिस स्टूअर्डशिप" थीम पर आयोजित सम्मेलन में सेप्सिस की शीघ्र पहचान, प्रभावी उपचार और गंभीर मरीजों की बेहतर देखभाल पर विशेष चर्चा की गई.