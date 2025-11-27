ETV Bharat / state

8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने दी जान, स्कूल से घर आने के बाद उठाया खौफनाक कदम

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा. मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर में आठवीं कक्षा के एक छात्र द्वारा जान देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना सांगानेर सदर थाना इलाके की है, जहां बुधवार को स्कूल से घर आने के बाद उसने जान दे दी. घटना की जानकारी मिलने पर सांगानेर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

वाटिका रोड पर डेयरी योजना में रहने वाले छात्र मोक्ष यादव द्वारा जान देने का मामला सामने आया है. -अनिल जैमन, सांगानेर सदर थानाधिकारी.

निजी स्कूल में पढ़ता था मोक्ष : वह प्रताप नगर में एक निजी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढता था. वह बुधवार को स्कूल से घर आया था. इसके बाद उसने घर पर खुदकुशी कर ली. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि मोक्ष यादव मूलतः हरियाणा का रहने वाला है. वह यहां अपने रिश्तेदारों के पास रहकर पढ़ाई कर रहा था. फिलहाल, परिजनों की ओर से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी गई है. पुलिस ने मर्ग के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें : अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए दिखाई एकजुटता, कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि

अमायरा की मौत अभी भी पहेली : राजधानी जयपुर में पिछले दिनों 9 साल की बच्ची मौत का भी मामला सामने आ चुका है. मानसरोवर में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा की स्कूल में मौत हो गई थी. यह मामला अभी भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है. इस बीच अब आठवीं कक्षा के छात्र मोक्ष द्वारा जान देने का मामला सामने आया है. फिलहाल, सांगानेर सदर थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

