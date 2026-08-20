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Jaipur Crime : बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता को उतारा मौत के घाट, शव ठिकाने लगाने का था प्लान, ऐसे खुली पोल

जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके के गोविंदपुरा में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस का त्वरित एक्शन.

Jaipur West DCP Office
जयपुर (दक्षिण) डीसीपी कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 3:33 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में रिश्तों की मर्यादा का खून करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आपसी विवाद और घरेलू क्लेश में एक बेटे ने मां के सामने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. इसके बाद शव ठिकाने लगाने की साजिश रची. हालांकि, वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी और उसकी मां को पकड़ लिया.

फिलहाल, दोनों पुलिस हिरासत में हैं. पुलिस पूछताछ में जुटी है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि सांगानेर सदर थाना इलाके के गोविंदपुरा में 75 वर्षीय जगदीश जाट की हत्या के आरोप में उसके बेटे सवाई राम जाट और पत्नी सजनी जाट को हिरासत में लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में घरेलू विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है.

डीसीपी राजर्षि राज ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

घर पर हत्या, शव ठिकाने लगाने का प्लान, खुली पोल : उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सवाई राम ने अपने घर पर कुल्हाड़ी से हत्या कर अपने पिता जगदीश को मौत के घाट उतार दिया. उस समय उसकी मां सजनी भी वहीं पर मौजूद थी. इसके बाद उसने शव को कंबल में लपेट कर ठिकाने लगाने की साजिश रची. उसने एक शख्स को गाड़ी लेकर बुलाया और कुछ सामान ले जाने की बात कही. इस बीच शंका होने पर गाड़ी के चालक ने सांगानेर सदर थाना पुलिस को इत्तला कर दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा मामला सामने आया.

पूछताछ के बाद होगी आरोपियों की गिरफ्तारी : इससे पहले गुरुवार सुबह जानकारी मिली थी कि सांगानेर सदर थाना इलाके में 75 साल के एक बुजुर्ग का शव गोविंदपुरा गांव में सुनसान जगह मिला है. पुलिस ने शव की शिनाख्त जगदीश जाट (75) के रूप में की थी. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और एफएसएल को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए. डीसीपी ने बताया कि इस मामले में सांगानेर सदर थानाधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने पड़ताल की तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया. पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की जाएगी.

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मृतक और आरोपी हत्या के मामले में जमानत पर : उन्होंने बताया कि मृतक जगदीश, उसका बेटा सवाई राम और पत्नी सजनी हत्या के मामले में जेल से छूटकर जमानत पर बाहर चल रहे हैं. जबकि, उसका बड़ा बेटा अभी भी जेल में है. जांच में सामने आया है कि बड़े बेटे की पत्नी की हत्या के आरोप में ये सभी 2022 में जेल में बंद थे. जगदीश, छोटा बेटा सवाई राम और सजनी जमानत पर जेल से बाहर चल रहे हैं. जबकि बड़ा बेटा अभी भी जेल में है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है. पूछताछ के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होगी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

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