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जयपुर में अवैध चार अवैध हथियार के साथ दो आरोपी पकड़े, आर्म्स एक्ट में वांछित आरोपी भी चढ़ा हत्थे

दो बदमाशों से पकड़े चार अवैध हथियार ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर में अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार अवैध हथियार जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों बदमाशों के पास दो-दो अवैध हथियार मिले हैं. जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने मानसरोवर और हरमाड़ा थाना इलाके में दो अलग-अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया. आरोपियों को संबंधित थानों की पुलिस के सुपुर्द किया गया है. जहां आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा सकता है. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को पकड़कर सीएसटी ने प्रताप नगर थाना पुलिस के सुपुर्द किया है. जयपुर में किराए पर रह रहा आरोपी : स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) ओमप्रकाश ने बताया कि सीएसटी की गैंग टीम की सूचना पर न्यू लोहामंडी (हरमाड़ा) निवासी जगदीश उर्फ जेडी नायक को गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल, बारह बोर की एक बंदूक और एक कारतूस बरामद किया गया है. वह मूलतः कालू की ढाणी (कोटपूतली-बहरोड़) का रहने वाला है. फिलहाल, हरमाड़ा थाना इलाके में न्यू लोहामंडी में किराए के मकान में रहता है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आय है कि आरोपी यह हथियार अपने पास रखने के लिए लाया था. स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)