ATM Card बदलकर ठगी, दो आरोपियों के पास मिले 147 कार्ड, जानिए चौंकाने वाले खुलासे
जयपुर के सुभाष चौक थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार.
जयपुर: एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने इस गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 147 एटीएम कार्ड, बिना नंबर की एक कार और 49 हजार रुपये बरामद किए गए हैं. इन्होंने अब तक 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि इन्होंने जयपुर के अलावा हरियाणा और दिल्ली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की है.
जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि इस गिरोह के शातिर बदमाश मोहम्मद तौफीक खान, निवासी सिरोली (हरियाणा) और मौसिम खान उर्फ कासिम निवासी अमीनाबाद (हरियाणा) को गिरफ्तार किया गया है.
बातों में उलझाकर ठगे 1.53 लाख रुपये : उनका कहना है कि सुभाष चौक थाने में परिवादी राखी दास ने 15 दिसंबर को एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है. वह 3 दिसंबर को सुभाष चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से रुपये निकलवाने गई थी. एटीएम से 40 हजार रुपये निकलवाने के बाद दो लड़के आए और बातों में उलझा लिया. उन्होंने कार्ड चालू होने की बात कहकर पिन नंबर डालकर स्लिप निकलवाने को कहा. इस दौरान बातों में उलझाकर दोनों ने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया. इसके बाद चार दिन में 1 लाख 53 हजार रुपये बैंक खाते से निकलवा लिए.
एक आरोपी पर पहले दर्ज हैं छह मुकदमे : उन्होंने बताया कि वारदात के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. इस टीम ने आरोपी मोहम्मद तौफीक खान और मौसिम खान उर्फ कासिम को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 147 एटीएम कार्ड, बिना नंबर की एक कार और 49 हजार रुपये नकद जब्त किए गए हैं. उनका कहना है कि तौफीक खान के खिलाफ भिवाड़ी (हरियाणा), जयपुर के रामगंज, बगरू, चंदवाजी, भट्टा बस्ती और सुभाष चौक में पहले छह मुकदमे दर्ज हैं.