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Jaipur Crime : स्टेट हईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग पकड़ी, तीन आरोपी गिरफ्तार, युवक से ली 50 हजार फिरौती

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने स्टेट हाईवे पर सुनसान इलाकों में लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने जयपुर से डिग्गी जाने वाली रोड पर अपहरण और लूट की वारदात को अंजाम दिया था. पिछले कुछ दिनों में स्टेट हाईवे पर लूट और अपहरण की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र से जानकारी जुटाकर कार्रवाई को अंजाम दिया है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताय कि 5 अगस्त को अपहरण और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सुरेश चौधरी, दीपक बलाई और सुनील जांगिड़ को गिरफ्तार किया है. गिरोह का मुख्य सरगना कुशाल सांसी फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पढे़ं : ज्वैलरी कारखाने से 11 किलो चांदी और सोने के आभूषण चुराए, मुख्य सरगना, प्रेमिका और साला गिरफ्तार परिवादी और दोस्त का किया अपहरण : उन्होंने बताया कि परिवादी कमलेश मीना ने मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. उसने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने दोस्त मीठालाल मीना को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिलवाने आया था. बाइक से वापस जाते समय डिग्गी रोड पर रिंग रोड पर कार में बैठे बदमाशों ने दोनों का अपहरण कर लिया. उन्होंने 5-6 किलोमीटर बाद दोस्त को उतार दिया और उसे अपने साथ ले गए. जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की. उन्होंने रुपए की डिमांड की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी.