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फर्जी दस्तावेजों से विवादित संपत्तियों पर लोन स्वीकृत कर करोड़ों रुपए हड़पे, दस-दस हजार के इनामी तीन आरोपी गिरफ्तार

मदनलाल कट्टा, अजय शर्मा और सपना शर्मा ( Source : Jaipur Police )