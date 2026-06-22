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फर्जी दस्तावेजों से विवादित संपत्तियों पर लोन स्वीकृत कर करोड़ों रुपए हड़पे, दस-दस हजार के इनामी तीन आरोपी गिरफ्तार

निजी बैंक का तत्कालीन मैनेजर मदनलाल कट्टा भी गिरफ्तार.

Jaipur Fraud Case
मदनलाल कट्टा, अजय शर्मा और सपना शर्मा (Source : Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 6:51 PM IST

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जयपुर: दी राजलक्ष्मी बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित और फर्जी संपत्तियों पर मॉर्गेज लोन स्वीकृत करवाकर करोड़ों रुपए की रकम हड़पने के मामले में माणक चौक थाना पुलिस ने दस-दस हजार रुपए के इनामी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें बैंक का तत्कालीन मैनेजर मदनलाल कट्टा भी शामिल है. उसके अलावा, अजय शर्मा और उसकी पत्नी सपना शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

साल 2018 में दर्ज हुआ मुकदमा : जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि साल 2018 में माणक चौक थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बैंक की पूर्व अध्यक्ष डॉ. फिरोज बानो, तत्कालीन पदाधिकारियों, कर्मचारियों, ऋणियों और गारंटरों पर आपराधिक साजिश के तहत प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित और फर्जी संपत्तियों पर मॉर्गेज लोन स्वीकृत करवाकर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है.

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जांच में सामने आई गड़बड़ी : उन्होंने बताया कि साल 2018 में 28 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो दी राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर में एक बड़े घोटाले से जुड़ा था. इसमें 59 नामजद आरोपियों पर साजिश के आरोप हैं. आरोपियों ने फर्जी फर्जी सोसायटियों के पट्टे, फर्जी व विवादित संपत्तियों के कागज बैंक में गिरवी रखकर नियमों की अनदेखी कर 13 लोन अकाउंट स्वीकृत करवाए. इनमें करोड़ों रुपए का लोन लेकर रकम हड़प ली. सहकारिता विभाग द्वारा जांच में गड़बड़ी सामने आने पर माणक चौक थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया.

विशेष टीम को मिली पुख्ता सूचना : उन्होंने बताया कि इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों के संभावित ठिकानों को चिह्नित किया. जिसके बाद तत्कालीन मैनेजर मदनलाल कट्टा, अजय शर्मा और सपना शर्मा को गिरफ्तार किया गया. इन सभी पर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित है.

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