Hit and Run Case : पुलिस से बचने को पैदल भागा, चरवाहों से मांगकर खाना खाया, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
9 जनवरी को खरबास चौराहे पर 16 लोगों को कुचलने के बाद से फरार था दिनेश रणवां.
Published : January 18, 2026 at 9:53 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में पत्रकार कॉलोनी खरबास चौराहे पर तेज रफ्तार ऑडी कार से 16 लोगों को कुचलकर भागने का आरोपी दिनेश रणवां को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हादसे के बाद मौके से फरार फरार होकर वह कई किलोमीटर पैदल चला और चरवाहों से मांगकर खाना खाया. उसने अपने साथ लूट का बहाना बनाकर ट्रक चालकों से भी मदद मांगी और पुलिस से बचने के लिए हरिद्वार चला गया.
वह जयपुर आकर पुलिस से बचने की जुगत में लगा रहा. आखिरकार पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र की मदद से उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की. हादसे के वक्त आरोपी दिनेश गाड़ी चला रहा था. उसके साथ कार में बैठे दो अन्य लोगों और मौके से भागने में मदद करने वाले पांच लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
सोलर साईट से होटल ढाबों तक तलाशी : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि ऑडी कार हादसे के मुख्य आरोपी दिनेश रणवा के गोनेर से रिंग रोड की तरफ भागने की जानकारी मिली थी. पुलिस ने उसके बैंक खाते और यूपीआई अकाउंट भी फ्रीज करवा दिए थे. पुलिस ने उसकी सोलर प्लांट की साइटों पर दबिश दी तो हाईवे पर होटल-ढाबों में फरारी काटने की जानकारी मिली. जिसके आधार पर पुलिस ने रिंग रोड पर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, होटल-ढाबों की तलाशी ली और जंगलों में भी तलाशी अभियान चलाया.
गोनेर से भागा पैदल, झाड़ियों में सोया : करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने और 100 किलोमीटर से अधिक रिंग रोड व हाईवे के ढाबे पर तलाशी के बाद आखिरकार आज उसे रिंग रोड से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी दिनेश ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि घटना के अगले दिन गोनेर से पैदल भाग गया. पुलिस पीछे लगे होने की जानकारी मिलने पर कैमरों से बचते हुए रिंग रोड के साइड में करीब आठ घंटे पैदल चलता रहा. आखिरकार थक कर वह झाड़ियों के बीच जाकर सो गया.
ट्रक चालक से मदद लेकर करनाल गया : उसने आसपास मवेशी चराने वालों से मांगकर खाना खाया. वह वहां से वापस रिंग रोड के पास आ गया. दिन मे ढाबों पर भटकता रहा. उसने एक ट्रक वाले को बताया कि वह हरियाणा का रहने वाला है और किसी ने उसका मोबाइल व रुपए छीन लिए हैं. वह ट्रक वाले के साथ करनाल गया और वहां से लिफ्ट लेकर हरिद्वार चला गया. हरिद्वार में वह एक रात रुका और वापस राजस्थान आने के लिए ट्रक से सोनीपत पहुंचा.
वापस रिंग रोड आया तो पुलिस को मिली सूचना : जहां वह ढाबों पर रुका, वहां कोई आसरा नहीं मिला तो वापस जयपुर के पास रिंग रोड पर आ गया. वह अपनी सोलर साइट्स पर जाकर किसी परिचित की तलाश में जुटा था. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से उसके बारे में जानकारी मिली. इस जानकारी को डवलप करने के लिए पुलिस ने रिंग रोड के साइड में और ढाबों पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया. पुलिस ने कई ट्रक की भी तलाशी ली.
सात लोगों को पहले पुलिस कर चुकी गिरफ्तार : उन्होंने बताया कि 9 जनवरी की रात को खरबास सर्किल पर थड़ी-ठेले वाले अपनी-अपनी स्टॉल पर काम कर रहे थे. इसी दौरान खरबास सर्किल से हयात होटल की ओर जाने वाली रोड पर एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने 16 लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्टॉल संचालक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. हादसे के समय कार में सवार पप्पू और मुकेश को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया. वहीं, घटनास्थल से आरोपी दिनेश को भगाने और रुपए मुहैया करवाने के आरोप में पांच लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया.