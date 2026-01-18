ETV Bharat / state

Hit and Run Case : पुलिस से बचने को पैदल भागा, चरवाहों से मांगकर खाना खाया, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

पुलिस की गिरफ्त में ऑडी चालक दिनेश ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर में पत्रकार कॉलोनी खरबास चौराहे पर तेज रफ्तार ऑडी कार से 16 लोगों को कुचलकर भागने का आरोपी दिनेश रणवां को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हादसे के बाद मौके से फरार फरार होकर वह कई किलोमीटर पैदल चला और चरवाहों से मांगकर खाना खाया. उसने अपने साथ लूट का बहाना बनाकर ट्रक चालकों से भी मदद मांगी और पुलिस से बचने के लिए हरिद्वार चला गया. वह जयपुर आकर पुलिस से बचने की जुगत में लगा रहा. आखिरकार पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र की मदद से उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की. हादसे के वक्त आरोपी दिनेश गाड़ी चला रहा था. उसके साथ कार में बैठे दो अन्य लोगों और मौके से भागने में मदद करने वाले पांच लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. सोलर साईट से होटल ढाबों तक तलाशी : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि ऑडी कार हादसे के मुख्य आरोपी दिनेश रणवा के गोनेर से रिंग रोड की तरफ भागने की जानकारी मिली थी. पुलिस ने उसके बैंक खाते और यूपीआई अकाउंट भी फ्रीज करवा दिए थे. पुलिस ने उसकी सोलर प्लांट की साइटों पर दबिश दी तो हाईवे पर होटल-ढाबों में फरारी काटने की जानकारी मिली. जिसके आधार पर पुलिस ने रिंग रोड पर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, होटल-ढाबों की तलाशी ली और जंगलों में भी तलाशी अभियान चलाया. गोनेर से भागा पैदल, झाड़ियों में सोया : करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने और 100 किलोमीटर से अधिक रिंग रोड व हाईवे के ढाबे पर तलाशी के बाद आखिरकार आज उसे रिंग रोड से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी दिनेश ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि घटना के अगले दिन गोनेर से पैदल भाग गया. पुलिस पीछे लगे होने की जानकारी मिलने पर कैमरों से बचते हुए रिंग रोड के साइड में करीब आठ घंटे पैदल चलता रहा. आखिरकार थक कर वह झाड़ियों के बीच जाकर सो गया.