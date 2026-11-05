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Jaipur Crime : बदला लेने के लिए आर्मी जवान ने रची अपहरण की साजिश, पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन को दबोचा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: राजस्थान जयपुर की कालवाड़ थाना पुलिस ने थार गाड़ी से टक्कर मारकर जानलेवा हमला करने और अपहरण करने की वारदात का खुलासा किया है. वारदात में शामिल सेना के जवान सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया है कि बदला लेने के लिए सेना के जवान ने यह साजिश रची और अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, वारदात में शामिल मीणा की ढाणी (जयपुर ग्रामीण) निवासी राजेश चौधरी, दौसरा मंडालिया (जयपुर ग्रामीण) निवासी राजूलाल मीणा और झाझेड़ा (सवाई माधोपुर) निवासी भगीरथ गुर्जर को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त थार और स्विफ्ट को जब्त किया है.

गाड़ी से कार को टक्कर मारी, लाठी-डंडों से हमला : उन्होंने बताया कि पार्थ सिटी निवासी परिवादी मनीष यादव ने 2 नवंबर, 2026 को कालवाड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका बड़ा भाई गोविंद यादव अपनी कार से पड़ोसी कौशल स्वामी और दो अन्य दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था. वह अपनी कार खड़ी कर अंदर बैठा था. इस बीच गलत दिशा में आई थार ने कार को टक्कर मार दी और उसने बैठे 6-7 लोगों ने डंडों व सरियों से हमला कर दिया. इस दौरान कार में सावर बाकि लोग निकलकर भाग गए. जबकि हमलावरों ने परिवादी के भाई गोविंद को बाहर निकालकर मारपीट की.