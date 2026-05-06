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सूने मकान के ताले तोड़कर यूएस डॉलर, नकदी के साथ कीमती रत्न और चांदी के बर्तन चुराए, पश्चिम बंगाल भागने से पहले आरोपी गिरफ्तार

चुराए गए डॉलर खरीदने वाले आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...

Jaipur Crime
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 4:20 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर की बनीपार्क थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने सूने मकान का ताला तोड़कर यूएस डॉलर, भारतीय करेंसी, पन्ना-पुखराज जैसे महंगे रत्न और चांदी के बरतन चुरा लिए. उसने चुराए गए डॉलर अपने एक साथी को बेच दिए. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला युवक बंगाल भागने की फिराक में था. हालांकि, पुलिस ने उसे दबोचकर मामले का खुलासा कर दिया.

28 अप्रैल की रात को की वारदात : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 29 अप्रैल को शैलादित्य सिंह और अक्षयराज सिंह ने बनीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 28 अप्रैल की रात को उनके सूने घर का ताला तोड़कर घर में रखे यूएस डॉलर, भारतीय करेंसी, पन्ना, पुखराज जैसे महंगे रत्न और चांदी के कप, कटोरी और गिलास चुरा लिए गए. बनीपार्क थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और मामले के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया.

डीसीपी प्रशांत किरण ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : डीडवाना में सप्ताह की दूसरी बड़ी चोरी: सूने मकान से 40 लाख से अधिक का माल ले उड़े चोर

सीसीटीवी फुटेज से लगा अहम सुराग : उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमों ने घटनास्थल के आसपास सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया. इसके साथ ही घटनास्थल से तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए. अपने मुखबिर तंत्र से जानकारी जुटाकर पुलिस ने शातिर नकबजन मनोरूल अली को गिरफ्तार किया. वह पश्चिम बंगाल के मलिकपुर का निवासी है. जयपुर के शास्त्री नगर में नूरानी मस्जिद के पास किराए के मकान में रहता है. उससे यूएस डॉलर खरीदने वाले जयपुर के मुरलीपुरा निवासी विकास अग्रवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

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