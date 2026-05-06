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सूने मकान के ताले तोड़कर यूएस डॉलर, नकदी के साथ कीमती रत्न और चांदी के बर्तन चुराए, पश्चिम बंगाल भागने से पहले आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी जयपुर की बनीपार्क थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने सूने मकान का ताला तोड़कर यूएस डॉलर, भारतीय करेंसी, पन्ना-पुखराज जैसे महंगे रत्न और चांदी के बरतन चुरा लिए. उसने चुराए गए डॉलर अपने एक साथी को बेच दिए. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला युवक बंगाल भागने की फिराक में था. हालांकि, पुलिस ने उसे दबोचकर मामले का खुलासा कर दिया.

28 अप्रैल की रात को की वारदात : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 29 अप्रैल को शैलादित्य सिंह और अक्षयराज सिंह ने बनीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 28 अप्रैल की रात को उनके सूने घर का ताला तोड़कर घर में रखे यूएस डॉलर, भारतीय करेंसी, पन्ना, पुखराज जैसे महंगे रत्न और चांदी के कप, कटोरी और गिलास चुरा लिए गए. बनीपार्क थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और मामले के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया.