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Jaipur Crime : बेटी की शादी के लिए रखे 15 लाख चुराए और खरीदी महंगी बाइक, आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

पुलिस ने 200 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले. 12 लाख नकद और बाइक बरामद.

Jaipur Theft Case
पुलिस की गिरफ्त में चोरी का आरोपी. (Source : Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 7:12 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए पाई-पाई जोड़कर 15 लाख रुपए इकठ्ठा किए. एक चोर सुने मकान में घुसा और नकदी चुरा ले गया. वारदात के बाद वह पश्चिम बंगाल भाग गया. उसने चोरी के रुपए से एक नई महंगी बाइक खरीदी और बाकि की रकम से ऐश करने की ठानी. लेकिन तकनीकी आधार पर पीछा कर रही पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल से दबोच लिया.

उसके कब्जे से चोरी के रुपए से खरीदी नई बाइक और 12 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं. पुलिस उससे चोरी और नकबजनी की अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ में जुटी है.

घटना के वक्त काम पर गए थे घर के लोग : जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि इस साल 9 मई को माणक चौक थाने में एक शख्स ने मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने बताया कि उसके सुने मकान के बाथरूम के एग्जास्ट फैन की जाली तोड़कर घर में घुसे चोर ने अलमारी का ताला तोड़कर बेटी की शादी के लिए जमा किए 15 लाख रुपए चुरा लिए. घटना के वक्त घर के लोग काम के सिलसिले में बाहर गए थे. घर लौटे तो टूटी जाली और अलमारी का ताला टूटा देखकर घटना का पता चला.

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12 लाख नकद और बाइक बरामद : उन्होंने बताया कि वारदात का खुलासा करने और चोर को पकड़ने के लिए माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. पुलिस ने चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया. तीन महीने बाद आरोपी हसेन अली को पश्चिम बंगाल स्थित उसके पैतृक गांव पारसटोला से पकड़ा गया. उसके कब्जे से 12 लाख रुपए नकद और चोरी की रकम से खरीदी नई बाइक बरामद कर ली गई है.

200 सीसीटीवी फुटेज खंगाल चोर की पहचान : उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और हुलिए के आधार पर अपने मुखबिरों से जानकारी जुटाकर आरोपी की पहचान की. इस बीच जानकारी मिली कि वह वारदात के बाद पश्चिम बंगाल में अपने गांव भाग गया. पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और उसे दबोच लिया. उससे पूछताछ जारी है. उससे पूछताछ में चोरी की अन्य वारदातों के बारे में भी अहम जानकारी मिलने की संभावना है.

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कबाड़ बीनते समय करता था रेकी : प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी जयपुर में खानाबदोश के रूप में रह रहा था. शहर के अलग-अलग इलाकों में घूमकर कचरा और कबाड़ बीनने का काम करता था. इस बीच वह रेकी कर लेता. पहले वह मकानों के पास और पीछे की संकरी गलियों में घुसकर छोटी-मोटी चीजें चुराता और कबाड़ में बेच देता. वह रेकी कर परिवादी के मकान के बाथरूम के एग्जास्ट फैन की जाली तोड़कर घर में घुसा और अलमारी का ताला तोड़कर 15 लाख रुपए चुराए. वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए अपने गांव भाग गया.

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