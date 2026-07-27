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Jaipur Crime : मवेशी चराने आए रिश्तेदारों में पहरे को लेकर विवाद, लाठी से हमला कर हत्या, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

26 जुलाई को मिला था शव : उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को बीड की ढाणी (जयसिंहपुरा) में एक व्यक्ति का शव मिलने की जानकारी मिलने पर थानाधिकारी दीपक त्यागी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर मिले सबूतों से हत्या का मामला होने की बात सामने आई. वारदात का खुलासा करने के लिए थानाधिकारी दीपक त्यागी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. मृतक की पहचान बागरियों की ढाणी निवासी कालूराम बागरिया के रूप में हुई.

जयपुर: राजधानी जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके में भेड़-बकरियों की रखवाली के लिए पहरे को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने अपने रिश्तेदार की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसने लाठी और पत्थर स्व हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि बागरियों की ढाणी (जयपुर ग्रामीण) निवासी 46 वर्षीय कालूराम बागरिया की हत्या के आरोप में गिदानी (जयपुर ग्रामीण) निवासी 43 वर्षीय हरदेव बागरिया को गिरफ्तार किया गया है. उसने मामूली विवाद में लाठी-पत्थर से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

मृतक के बेटे ने दर्ज करवाया मुकदमा : मृतक के बेटे रामदेव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता हरदेव बागरिया के साथ करीब 25 दिन से भेड़-बकरियों को चराने के लिए अलग-अलग जगह गए. रात को वे खाली मैदान में भेड़-बकरियों को रखते और बारी-बारी से रखवाली करते. रिपोर्ट में हरदेव बागरिया द्वारा कालूराम की हत्या करने का अंदेशा जताया गया. पुलिस ने भांकरोटा थाने में मुकदमा दर्ज कर हरदेव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. उसने मामूली विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है.

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पहले भी हुआ था पहरे को लेकर विवाद : पड़ताल में सामने आया कि कालूराम और हरदेव ने बीड की ढाणी स्थित श्रीनाथ विहार कॉलोनी के खाली प्लॉट में अपनी भेड़-बकरियों को रोक रखा था. दोनों ने मवेशियों की रखवाली के लिए समय तय कर रखा था. जिसके अनुसार हरदेव ने रात 2 बजे तक पहरा दिया और 2 बजे कालूराम को पहरा देने के लिए जगाया. कुछ देर बाद कालूराम वापस सो गया. इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ. जांच में सामने आया कि दोनों के बीच इसी बात को लेकर पहले भी विवाद हुआ था.

आरोपी से पूछताछ और अनुसंधान जारी : जांच में सामने आया कि मामूली कहासुनी से शुरू हुए विवाद में बात काफी बढ़ गई और दोनों में झगड़ा हुआ. हरदेव ने पास में रखे पत्थर और लाठी से हमला कर कालूराम को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने वारदात में काम में ली गई लाठी जब्त कर ली है. आरोपी से पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है. आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी.