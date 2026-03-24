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बड़ा खुलासा: ऑनलाइन सट्टे में रुपये हारा, साथी चौकीदार ने उधार देने से मना किया तो कर दी हत्या

जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में चौकीदार की हत्या की वारदात का खुलासा. यहां जानिए पूरी कहानी...

Jaipur Murder Case
पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी (Source : Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 6:10 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में पार्किंग चौकीदार की पत्थर से हमला कर हत्या करने के मामले का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि पार्किंग चौकीदार प्रमोद सिंह की हत्या के आरोप में उसके साथी चौकीदार प्रदीप कुमार यादव उर्फ कन्हैया को गिरफ्तार किया गया है.

जांच में सामने आया कि आरोपी प्रदीप कुमार क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टे में रकम हार गया था. प्रमोद सिंह के खाते से ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने के लिए उसने प्रमोद सिंह पर पत्थर से हमला किया और उसके मोबाइल में मृतक का अंगूठा लगाकर 29 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए.

सीडीआर ने खोला अहम राज : उन्होंने बताया कि 23 मार्च को सुबह प्रमोद सिंह लहूलुहान हालत में जैन नसियां के गार्ड रूम में मिला था. पत्थर से हमला कर उसकी हत्या की गई. इस वारदात का खुलासा करने के लिए गलता गेट थानाधिकारी धर्म सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. इस टीम के हेड कांस्टेबल प्रदीप ने प्रमोद सिंह के लापता मोबाइल की सीडीआर का विश्लेषण किया तो सामने आया कि तड़के 4:39 पर प्रमोद सिंह के खाते से एक बैंक खाते में 29 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं.

यूपीआई-बैंक खाते से मिली जानकारी : पड़ताल में सामने आया कि यह बैंक खाता और यूपीआई नंबर प्रमोद सिंह के साथी चौकीदार प्रदीप कुमार यादव का है. आरोपी प्रदीप कुमार यादव भी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला है. पुलिस ने तकनीकी आधार पर पीछा कर आरोपी प्रदीप कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी प्रदीप यादव प्रमोद सिंह के साथ चौकीदार था. दोनों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले थे. इसलिए उसने भरोसा जीत लिया. प्रमोद जब भी घर रुपए भेजता तो आरोपी से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाता था, क्योंकि उसे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी.

पढ़ें : पत्थर से हमला कर पार्किंग चौकीदार की हत्या, बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस

सट्टे में पांच हजार हारा, उधार मांगे रुपए : जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी को यह भी पता रहता कि प्रमोद के बैंक खाते में कितने रुपए हैं. आरोपी गार्ड की नौकरी के साथ कभी-कभी ऑनलाइन सट्टे में भी दांव लगाता था. वह कुछ दिन पहले सट्टे में पांच हजार रुपए हार गया था. इसके बाद उसने प्रमोद से दो हजार रुपए उधार मांगे तो उसने मना कर दिया था. इससे वह गुस्सा हुआ.

उसने ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करने के लिए 23 मार्च को तड़के करीब 4 बजे गार्ड रूम में सो रहे प्रमोद पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी. उसके मोबाइल पर उसका अंगूठा लगाकर अपने यूपीआई अकाउंट में 29 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए.

ट्रांजेक्शन के बाद मोबाइल की सिम फेंकी : जांच में सामने आया है कि रकम ट्रांसफर करने के बाद आरोपी ने प्रमोद के मोबाइल की सिम निकालकर पानी के टैंक में फेंक दी. इस घटना का पुलिस को पता चलने के बाद वह योजनाबद्ध तरीके से वहीं मौजूद रहा और पुलिस की हर हरकत पर नजर रख रहा था. इस वारदात के खुलासे के लिए गठित टीम में एसआई बलवीर सिंह, एएसआई ज्ञानप्रकाश, हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह, कांस्टेबल विजय कुमार, कपिल, राजू सिंह, विक्रम, विनीत और महिला कांस्टेबल गुड्डी भी शामिल रही.

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