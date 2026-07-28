पति का अपहरण कर पत्नी से मांगी 17 लाख रुपए की फिरौती, 7 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार
जयपुर की रामनगरिया थाना पुलिस ने आरोपी को सवाई माधोपुर के डूंगरी गांव से पकड़ा.
Published : July 28, 2026 at 6:00 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के करीब सात साल पुराने राजेश गुप्ता अपहरण कांड में फरार आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. वह पुलिस से बचने के लिए जगह बदल-बदलकर फरारी काट रहा था. पति के अपहरण के बाद उसने पत्नी को कॉल कर 17 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी. उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने दो हजार रुपए का इनाम रखा था. उसके खिलाफ कोर्ट से स्थाई वारंट जारी है.
राजेश गुप्ता अपहरण कांड में सात साल से फरार चल रहे वीपी सिंह मीणा को उसके गांव डूंगरी से गिरफ्तार किया गया है. -रंजीता विश्नोई, जयपुर (पूर्व) डीसीपी.
साल 2021 में जारी हुआ स्थाई गिरफ्तारी वारंट : उन्होंने बताया कि साल 2019 में गंगापुर सिटी निवासी राजेश गुप्ता का बदमाशों ने जगतपुरा इलाके से अपहरण कर लिया था. इसके बाद उनकी पत्नी के मोबाइल पर अलसुबह कॉल कर 17 लाख रुपए की फिरौती मांगी. हालांकि, बाद में उन्होंने फिरौती की रकम कम करते हुए पहले पांच लाख रुपए और फिर दो लाख रुपए मांगे. इस मामले में डूंगरी (सवाई माधोपुर) निवासी वीपी सिंह मीणा लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. उसके खिलाफ 29 नवंबर, 2021 को कोर्ट से स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया गया.
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आरोपी से पूछताछ और अनुसंधान जारी : रामनगरिया थानाधिकारी चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने उसके छिपने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी. इस बीच पुलिस ने उसके परिचितों, परिजनों और अन्य लोगों से भी उसके छुपने के संभावित ठिकानों के बारे में पूछताछ की. उसे आखिरकार, सवाई माधोपुर के डूंगरी गांव से पकड़ने में सफलता मिली है. उसे जयपुर लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है.