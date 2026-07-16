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फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर प्लॉट पर कब्जा करने वाली गैंग पकड़ी, ठगी की रकम से खरीदी लग्जरी गाड़ियां

बनीपार्क थाने में परिवादी ने दर्ज करवाया था मुकदमा. एक आरोपी के खिलाफ पहले के दस मुकदमे.

Jaipur Fraud Case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मुनेश और अशोक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 6:40 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर लोगों के प्लॉट पर कब्जा करने वाली गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए मुख्य सरगना सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुख्य सरगना के खिलाफ जमीनों की धोखाधड़ी के दस मुकदमे पहले से दर्ज हैं. उसने धोखाधड़ी से प्लॉट बेचकर कमाए रुपए से लग्जरी गाड़ियां खरीदी और प्रॉपर्टी में निवेश किया. अब पुलिस वित्तीय लेनदेन की पड़ताल में जुटी है.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि फर्जी तरीके से प्लॉट पर कब्जा कर आगे बेचने के मामले में मुनेश मीना, अशोक मीना, आशा बैरवा सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनका कहना है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी और ठगी की रकम से लग्जरी गाड़ियां खरीदी और बेनामी तरीके से प्रॉपर्टी में निवेश किया. जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है. गाड़ियों को नियमानुसार जब्त किया जाएगा.

डीसीपी प्रशांत किरण ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

परिवादी ने बनीपार्क थाने में दी रिपोर्ट : उन्होंने बताया कि बनीपार्क थाने में परिवादी सुनील खंडरलवल ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उनके और पत्नी के नाम जगतपुरा के एयरपोर्ट एन्क्लेव में दो प्लॉट हैं, जिनके जेडीए से पट्टे हैं. उन्हें जानकारी मिली कि अजय गुप्ता नाम का एक शख्स इन प्लॉट पर बाउंड्री वॉल करवा रहा है. उन्होंने पता किया तो सामने आया कि अजय गुप्ता को भरतलाल मीना, ऋषिकेश मीना, अजय खंडेलवाल और अन्य ने फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी बनाकर प्लॉट बेच दिए. उनकी रिपोर्ट के आधार पर बनीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच की गई.

इस तरह तैयार की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी : पड़ताल में सामने आया कि आरोपी आशा बैरवा रजिस्ट्रार कार्यालय में अनीता खंडेलवाल बनकर पेश हुई और फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी भरतलाल मीना के पक्ष में बनवाई. इसी तरह सुनील खंडेलवाल की जगह कोई अन्य व्यक्ति पेश हुआ और फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी भरतलाल मीना के पक्ष में तैयार करवा लिया. इस दौरान पंकज शर्मा और सूरज कुमार गवाह के रूप में पेश हुए. जिनके नाम और पते तक फर्जी पाए गए हैं. इन प्लॉट की रजिस्ट्री ऋषिकेश मीना के नाम पर करवाई गई और ऋषिकेश मीना ने यह प्लॉट 1.60 करोड़ रुपए में अजय गुप्ता को बेच दिए.

पढ़ें : चूरू में करोड़ों की ऑनलाइन ठगी का खुलासा, 6 ठग गिरफ्तार, 38 मोबाइल और 5 लैपटॉप बरामद

एक आरोपी के खिलाफ दस मुकदमे पहले से दर्ज : पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि इस पूरे खेल में अशोक मीना, मुनेश कुमार मीना, आशा बैरवा और अन्य लोग पर्दे के पीछे रहकर शामिल रहे, जो पुलिस से बचते फिर रहे थे. तकनीकी आधार पर पुलिस ने इनका पीछा किया और अशोक मीना, मुनेश कुमार मीना और आशा बैरवा को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल, पुलिस इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है. जिनकी गिरफ्तारी बाद में की जाएगी. मुनेश के खिलाफ दस मुकदमे पहले दर्ज हैं. जबकि अशोक मीना के खिलाफ पहले का एक मुकदमा है.

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