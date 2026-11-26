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खुलेआम सड़क पर पुलिस पीसीआर वैन में शराब पार्टी करते युवकों का वीडियो वायरल, खाकी में हड़कंप, जांच में जुटा महकमा

पुलिस की पीसीआर वैन में पार्टी करते युवक ( सोर्स : सोशल मीडिया )

जयपुर: राजधानी जयपुर में खुलेआम सड़क पर पुलिस की पीसीआर वैन में शराब पार्टी का एक वीडियो सामने आया है. जिससे अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का दम भरने वाली खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो युवक पुलिस की नीली पीसीआर वैन में बैठकर शराब पी रहे हैं. जबकि एक युवक बाहर से वीडियो बना रहा है. वहीं, उनके दो अन्य साथी सड़क पर खड़े होकर शराब पी रहे हैं. एक फिल्मी गाने पर बनी रील का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिससे जयपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहा है. यह वीडियो सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया. विभाग अब इस वीडियो में दिख रहे युवकों की कुंडली खंगालने में जुटा है.

नीले रंग की पीसीआर वैन में फिल्मी गाने पर रील : इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि नीले रंग की पुलिस पीसीआर वैन का इस्तेमाल कर युवकों ने फिल्मी गाने की धुन पर रील बनाई. इस वीडियो में पुलिस पीसीआर वैन पर लगने वाली लाल-नीली बत्ती और अंदर वायरलैस सिस्टम भी साल दिखाई दे रहा है. दो युवक वैन के भीतर बैठे हुए वीडियो बनवा रहे हैं. जबकि उनके दो साथी बाहर खड़े होकर शराब पी रहे हैं. वहीं, एक युवक अपने हाथ में बोतल दिखाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. इस बीच सड़क पर वाहन गुजरते हुए भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं.