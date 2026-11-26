खुलेआम सड़क पर पुलिस पीसीआर वैन में शराब पार्टी करते युवकों का वीडियो वायरल, खाकी में हड़कंप, जांच में जुटा महकमा
वीडियो में जयपुर की सड़क पर खड़ी पीसीआर वैन में शराब पार्टी करते दिख रहे हैं युवक.
Published : November 26, 2026 at 4:50 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में खुलेआम सड़क पर पुलिस की पीसीआर वैन में शराब पार्टी का एक वीडियो सामने आया है. जिससे अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का दम भरने वाली खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो युवक पुलिस की नीली पीसीआर वैन में बैठकर शराब पी रहे हैं. जबकि एक युवक बाहर से वीडियो बना रहा है. वहीं, उनके दो अन्य साथी सड़क पर खड़े होकर शराब पी रहे हैं. एक फिल्मी गाने पर बनी रील का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिससे जयपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहा है. यह वीडियो सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया. विभाग अब इस वीडियो में दिख रहे युवकों की कुंडली खंगालने में जुटा है.
नीले रंग की पीसीआर वैन में फिल्मी गाने पर रील : इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि नीले रंग की पुलिस पीसीआर वैन का इस्तेमाल कर युवकों ने फिल्मी गाने की धुन पर रील बनाई. इस वीडियो में पुलिस पीसीआर वैन पर लगने वाली लाल-नीली बत्ती और अंदर वायरलैस सिस्टम भी साल दिखाई दे रहा है. दो युवक वैन के भीतर बैठे हुए वीडियो बनवा रहे हैं. जबकि उनके दो साथी बाहर खड़े होकर शराब पी रहे हैं. वहीं, एक युवक अपने हाथ में बोतल दिखाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. इस बीच सड़क पर वाहन गुजरते हुए भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं.
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एसएमएस थाने की गाड़ी से मिल रहा नंबर : इस रील में नीचे एक लाइन लिखी है, जिसमें आशुतोष नाम के एक युवक को जन्मदिन की बधाई का संदेश है. वीडियो में दिखाई दे रही नंबर की पीसीआर वैन का नंबर जयपुर के एसएमएस थाने की पीसीआर वैन से मिलता है. हालांकि, जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजिता शर्मा का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रही पीसीआर वैन का नंबर एसएमएस थाने की पीसीआर वैन से मिल रहा है, लेकिन अभी थाने की पीसीआर वैन दूसरी है. ऐसे में वीडियो बनाने वाले युवकों को पकड़कर पूछताछ के बाद सामने आएगा कि उन्होंने यह वीडियो कब बनाया है.
जिम्मेदारों के खिलाफ भी होगा एक्शन : डीसीपी रंजिता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. इस पूरे मामले में पुलिस के किसी कर्मचारी की भूमिका सामने आने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की पीसीआर वैन किसने युवकों को दी और किसकी शह पर इन युवकों ने न सिर्फ शराब पीकर वीडियो बनाने की हिमाकत की, बल्कि भौकाल जमाने के लिए यह रील भी वायरल कर दी.