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पति-पत्नी ने मालिक के घर से उड़ाए 50 लाख रुपए के गहने, पुलिस ने दोनों को पकड़ा

जयपुर: राजधानी जयपुर में घर में काम करने वाली घरेलू नौकर और उसके पति ने मालिक के घर से करीब 50 लाख रुपए के गहने और नकदी चुरा ली. पुलिस ने गहराई से छानबीन और दोनों को गिरफ्तार कर लिया. अब दोनों से पूछताछ जारी है. पुलिस चोरी के गहने और नकदी बरामद करने की कवायद में जुटी है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि मकान मालिक के घर में चोरी करने के आरोप में मोनिका मीना और उसके पति विकास कुमार मीना को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ जारी है.

6 अगस्त को दर्ज करवाया था मुकदमा: डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि सिरसी रोड (जयपुर) स्थित ऑफिसर्स कैंपस निवासी उमेश कुमार शर्मा ने 6 अगस्त को वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी किसी कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रही थी. इस बीच अलमारी खोलकर देखा तो अलमारी में रखे करीब 50 लाख रुपए के सोने के गहने और आठ हजार रुपए नकद गायब थे. पुलिस ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

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पुलिस ने खंगाले 250 सीसीटीवी कैमरे: मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वैशाली नगर एसीपी अनिल कुमार शर्मा के सुपरविजन और वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है. इस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. तकनीकी विश्लेषण और मानवीय आसूचना के आधार पर मोनिका मीना और विकास कुमार मीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की.