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पति-पत्नी ने मालिक के घर से उड़ाए 50 लाख रुपए के गहने, पुलिस ने दोनों को पकड़ा

जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके की घटना, पुलिस ने किया खुलासा. वहीं, मंदिर से चोरी के आरोपी भी पकड़ा.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति-पत्नी
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति-पत्नी (Photo Source- Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 6:54 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में घर में काम करने वाली घरेलू नौकर और उसके पति ने मालिक के घर से करीब 50 लाख रुपए के गहने और नकदी चुरा ली. पुलिस ने गहराई से छानबीन और दोनों को गिरफ्तार कर लिया. अब दोनों से पूछताछ जारी है. पुलिस चोरी के गहने और नकदी बरामद करने की कवायद में जुटी है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि मकान मालिक के घर में चोरी करने के आरोप में मोनिका मीना और उसके पति विकास कुमार मीना को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ जारी है.

6 अगस्त को दर्ज करवाया था मुकदमा: डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि सिरसी रोड (जयपुर) स्थित ऑफिसर्स कैंपस निवासी उमेश कुमार शर्मा ने 6 अगस्त को वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी किसी कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रही थी. इस बीच अलमारी खोलकर देखा तो अलमारी में रखे करीब 50 लाख रुपए के सोने के गहने और आठ हजार रुपए नकद गायब थे. पुलिस ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

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पुलिस ने खंगाले 250 सीसीटीवी कैमरे: मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वैशाली नगर एसीपी अनिल कुमार शर्मा के सुपरविजन और वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है. इस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. तकनीकी विश्लेषण और मानवीय आसूचना के आधार पर मोनिका मीना और विकास कुमार मीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की.

पुलिस की गिरफ्त में मंदिर में चोरी का आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में मंदिर में चोरी का आरोपी (Photo Source- Jaipur Police)

पति ने आगे बेचे गहने, बरामद करने की कवायद: जांच में सामने आया है कि परिवादी के घर पर काम करने वाली मोनिका मीना ने अलमारी से गहने चोरी किए. उसने यह गहने अपने पति को दिए, जिन्हें विकास ने आगे बेच दिए. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस चुराए गए गहने बरामद करने की कवायद में जुटी है. आरोपी बूंदी जिले के संग्रामगंज गांव के रहने वाले हैं और जयपुर में खातीपुरा स्थित बुनकर कॉलोनी में किराए पर रहते हैं. जिसने चोरी के गहने खरीदे हैं, उसे भी पुलिस गिरफ्तार करेगी.

इधर, मंदिर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार: वहीं, जयपुर के डिग्गी मालपुरा रोड स्थित रातल्या गांव के गुरु महाराज के मंदिर में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए मुहाना थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. अज्ञात बदमाशों ने 23 जून, 2026 को चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घंटियां, झालर, बिजली कनेक्शन की केबल और ट्यूबवेल की केबल काटकर ले गए. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद हाल प्रतापनगर निवासी विपिन उर्फ प्रकाश चौधरी विपिन उर्फ प्रकाश के खिलाफ चोरी-नकबजनी के 26 मुकदमे दर्ज हैं. उसका साथी सूरज बैरवा पहले गिरफ्तार हो चुका.

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JAIPUR TEMPLE THEFT
THIEF VIPIN CHOUDHARY ARRESTED
50 लाख रुपए के गहने चोरी मामला
पति पत्नी ने गहने चोरी किए
DOMESTIC HELPER ARRESTED JAIPUR

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