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पत्थर से हमला कर पार्किंग चौकीदार की हत्या, बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक व्यक्ति की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल, हत्या के कारणों और वारदात को अंजाम देने वाले को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं मिला है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी है. गलता गेट थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि सोमवार को जैन नसियां की पार्किंग के गार्ड रूम में चौकीदार के घायल होने की जानकारी मिली थी.

किराए के मकान में रहता था चौकीदार : धर्म सिंह बोले- घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गार्ड को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उनका कहना है कि मृतक की शिनाख्त प्रमोद कुमार, निवासी मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. वह खोले के हनुमान मंदिर के सामने एक किराए के मकान में रहता था. पार्किंग में चौकीदार की नौकरी करता था. वह करीब पांच महीने से यहां नौकरी कर रहा था. उनका कहना है कि हत्या के कारणों और वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में छानबीन जारी है.

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