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पत्थर से हमला कर पार्किंग चौकीदार की हत्या, बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस

जयपुर में गलता गेट थाना इलाके की घटना. पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी में.

Jaipur Police Station
गलता गेट पुलिस थाना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 5:30 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में एक व्यक्ति की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल, हत्या के कारणों और वारदात को अंजाम देने वाले को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं मिला है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी है. गलता गेट थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि सोमवार को जैन नसियां की पार्किंग के गार्ड रूम में चौकीदार के घायल होने की जानकारी मिली थी.

किराए के मकान में रहता था चौकीदार : धर्म सिंह बोले- घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गार्ड को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उनका कहना है कि मृतक की शिनाख्त प्रमोद कुमार, निवासी मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. वह खोले के हनुमान मंदिर के सामने एक किराए के मकान में रहता था. पार्किंग में चौकीदार की नौकरी करता था. वह करीब पांच महीने से यहां नौकरी कर रहा था. उनका कहना है कि हत्या के कारणों और वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में छानबीन जारी है.

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शव को रखवाया मोर्चरी में : उन्होंने बताया कि 51 वर्षीय प्रमोद कुमार की कनपटी के पास पत्थर से हमला कर उसकी हत्या की गई है. वह पांच महीने से यहां काम कर रहा था. पुलिस की सूचना पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाए. फिलहाल, शव को पुलिस ने सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है.

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस : इस घटना को लेकर पुलिस ने मृतक के परिजनों को जानकारी दी है. पुलिस ने परिजनों से भी जानकारी जुटाई है. परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की यहां किसी से कोई पुरानी रंजिश या झगड़ा नहीं था. थानाधिकारी धर्म सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश जारी है.

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