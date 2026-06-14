बड़ी खबर : मां से रंजिश में पड़ोसी महिला ने पांच साल की बच्ची को उतारा मौत के घाट, शव बेड में छिपाया

बड़ी खबर : मां से रंजिश में पड़ोसी महिला ने पांच साल की बच्ची को उतारा मौत के घाट, शव बेड में छिपाया
पुलिस ने आरोपी महिला को लिया हिरासत में. सीसीटीवी फुटेज में खुली पोल.
Published : June 14, 2026 at 2:11 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में पांच साल की एक मासूम बच्ची की हत्या कर शव बेड में छिपाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बच्ची की मां से रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाली महिला ने वारदात को अंजाम दिया. पहले वह बच्ची के परिजनों और पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो हकीकत सामने आ गई. अब पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ और बच्ची के परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा.
जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि हरमाड़ा थाना इलाके में श्याम वाटिका (बैनाड़) में पांच साल की बच्ची आलीना की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली महिला को हिरासत में लिया है.
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पूछताछ में पुलिस को गुमराह करती रही महिला : उनका कहना है कि बच्ची के परिजनों ने शुक्रवार को बच्ची के लापता होने की सूचना हरमाड़ा थाने में दी थी. जांच में सामने आया कि बच्ची दोपहर में अपने घर से निकलकर पड़ोस में रहने वाली महिला के घर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. पुलिस की टीम उसके घर पहुंची तो वह गुमराह करती रही.
पुलिस ने घर की तलाशी ली तो बेड में बच्ची का शव कंबल में लिपटा मिला. शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि बच्ची की मां और आरोपी महिला के बीच आए दिन विवाद होता रहता था. संभवतः इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया.
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घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस : पुलिस की तहकीकात में सामने आया है कि घटना के समय आरोपी महिला के दो बच्चे भी घर में ही थे. आरोपी महिला ने अपने घर में टीवी की आवाज तेज कर दी, ताकि किसी तरह की कोई आवाज बाहर नहीं जाए. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. बच्ची के परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. परिजन अंतिम संस्कार के चलते जयपुर से बाहर हैं. उनके बयान दर्ज होने के बाद आरोपी महिला की गिरफ्तारी होगी.